Xe điện sạc nhanh nhất của Volvo sắp cập bến Đông Nam Á

Đây sẽ là lần đầu tiên mẫu xe này có mặt tại Đông Nam Á. Trước đó, Volvo ES90 từng được hé lộ sẽ ra mắt thị trường Malaysia vào đầu năm 2026, nhưng chưa có lịch cụ thể.

Theo kế hoạch, Volvo sẽ sản xuất dòng ES90 dành cho thị trường châu Âu trước tiên. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Ra mắt toàn cầu từ tháng 3, ES90 là mẫu xe điện mới nhất của Volvo , cạnh tranh trực tiếp với BMW i5, Mercedes-Benz EQE và Audi A6 e-tron. Xe mang dáng sedan fastback, đi cùng cơ cấu mở cốp kiểu liftback (nâng cả kính sau) giống một số mẫu crossover.

Được xây dựng trên nền tảng SPA2, ES90 là mẫu xe Volvo đầu tiên sử dụng kiến trúc điện 800V. Nhờ đó, xe có khả năng sạc nhanh công suất tối đa 350 kW, cho phép đi thêm 300 km chỉ sau 10 phút sạc.

Thời gian sạc điện từ 10-80% pin chỉ trong khoảng 20 phút. Với thông số này, ES90 đang là xe điện sạc nhanh nhất trong dải sản phẩm của Volvo .

Sedan điện ES90 được trang bị pin với dung tích khả dụng 88-102 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển 650-700 km với mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, Volvo cho biết ES90 là mẫu xe có hiệu suất khí động học tốt nhất trong lịch sử hãng, với hệ số cản gió ở mức 0,25 Cd.

Volvo ES90 có 3 cấu hình khác nhau, thấp nhất là bản mô-tơ đơn dẫn động cầu sau có công suất tối đa 245 mã lực. Bản giữa bổ sung thêm một mô-tơ dẫn động trục trước giúp nâng tổng công suất hệ thống lên 442 mã lực. Bản cao nhất vẫn dùng cấu hình trên nhưng có tổng công suất nâng lên thành 670 mã lực.

Xe có khoang nội thất thiết kế giống SUV EX90. Các trang bị gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch, HUD, màn hình giải trí 14,5 inch đặt dọc, tích hợp hệ thống Google, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 4 vùng với chức năng lọc không khí, 25 loa Bowers & Wikins, khoang hành lý tiêu chuẩn 424 lít và cốp trước 22 lít.

Hiện chưa rõ mẫu xe sắp ra mắt Thái Lan có thay đổi nào về trang bị hay không. Tham khảo thị trường Anh, Volvo ES90 có mức giá khoảng 70.000-90.000 Bảng (tương đương 2,4-3,1 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, Volvo đang bán duy nhất một mẫu xe thuần điện là EC40. Xe thuộc phân khúc SUV điện hạng sang cỡ nhỏ, giá từ 1,739 tỷ đồng.