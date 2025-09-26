Hãng xe Trung Quốc đối mặt vòng xoáy phá sản: 500.000 chủ xe hoang mang

Neta Auto tiếp tục rơi vào vòng xoáy phá sản với số nợ đã được xác nhận lên tới hơn 5,1 tỷ NDT.

Sau khi một công ty quảng cáo tại Thượng Hải nộp đơn xin xem xét phá sản đối với công ty liên quan đến Neta Auto vào giữa tháng 5/2024, thương hiệu này và các công ty con lại một lần nữa đối mặt với làn sóng phá sản.

Cách đây không lâu, cuộc họp chủ nợ lần thứ nhất trong vụ án phá sản và tái cơ cấu của Hợp Chúng Năng lượng Mới, công ty mẹ của Neta Auto, đã được tổ chức trực tuyến.

Cuộc họp đã tiết lộ thông tin quan trọng: tính đến thời điểm hiện tại, tổng số nợ đã được quản lý xác nhận lên tới 5,183 tỷ NDT, trong khi số dư tiền mặt của công ty chỉ còn 15,4591 triệu NDT.

Tại cuộc họp, Hợp Chúng Năng lượng Mới đã đề xuất phương án tiếp tục hoạt động. Nếu phương án này được thông qua, công ty sẽ khởi động lại công việc bổ sung cho các xe bị lỗi và bảo trì hậu mãi kể từ ngày hôm nay cho đến khi quá trình tái cơ cấu phá sản kết thúc.

Điều đáng chú ý là hiện nay gần 500.000 chủ xe Neta trên toàn quốc đang gặp phải tình trạng "mất kết nối mạng trên xe" và không được hỗ trợ hậu mãi.

Neta Auto từng là một thương hiệu xe năng lượng mới nổi bật trên thị trường ô tô Trung Quốc. Năm 2022, với doanh số bán hàng hàng năm đạt 152.000 xe, Neta đã vượt qua các đối thủ như Li Auto và Xpeng, trở thành quán quân doanh số trong số các thương hiệu xe mới, được coi là "ngựa ô" của ngành trong năm đó.

Tuy nhiên, kể từ khi thành lập vào năm 2014, Neta Auto vẫn chưa từng đạt được lợi nhuận, hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn từ các vòng gọi vốn để duy trì hoạt động. Hãng đã hoàn thành 11 vòng gọi vốn với tổng số tiền đầu tư lên tới hơn 20 tỷ NDT.

Kể từ năm 2023, doanh số của Neta Auto bắt đầu sụt giảm, đạt 127.500 xe trong cả năm, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 10/2024, một số dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động, khiến không gian sinh tồn của công ty càng bị thu hẹp.

Để tự cứu mình, Hợp Chúng Năng lượng Mới đã cố gắng xoay chuyển tình thế bằng cách giảm chi phí vận hành và khởi động vòng gọi vốn Series E.

Tuy nhiên, vòng gọi vốn này cuối cùng đã thất bại, trở thành "giọt nước tràn ly" khiến doanh nghiệp sụp đổ.

Sau đó, hàng loạt vấn đề như nhà máy ngừng sản xuất, nợ lương, sa thải nhân viên, nợ tiền nhà cung cấp… đã bùng phát, khiến nhà vô địch doanh số một thời này rơi vào tình trạng khó khăn trong chưa đầy hai năm.

Tháng 5/2025, Công ty TNHH Quảng cáo Vũ Hình Thượng Hải đã chính thức nộp đơn lên tòa án xin phá sản và tái cơ cấu Hợp Chúng Năng lượng Mới.

Dữ liệu tài chính cho thấy, tính đến ngày 12/6/2025, lượng xe tồn kho của Hợp Chúng Năng lượng Mới là 2.238 chiếc. Tính đến ngày 31/8/2025, đã có 1.631 chủ nợ đăng ký khoản nợ với tổng số tiền khoảng 26,58 tỷ NDT.

Sau khi được quản lý xem xét, hiện đã xác nhận khoản nợ của 1.340 chủ nợ với tổng số tiền là 5,183 tỷ NDT, trong đó bao gồm khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản cụ thể của 3 chủ nợ (1,194 tỷ NDT) và khoản nợ thông thường của 1.265 chủ nợ (3,987 tỷ NDT). Khoản nợ của 72 chủ nợ khác chưa được xác nhận, với số tiền liên quan là 1,0616 tỷ NDT.