Mẫu xe điện mini chuẩn bị bán ở Việt Nam: Chạy 150 km/sạc, giá dự đoán chỉ hơn 150 triệu đồng

Tại sự kiện đã diễn ra vào tháng 6 năm 2025 tại Hà Nội, TMT Motors cho biết sẽ phân phối 4 mẫu ô tô điện mới trong nửa cuối năm 2025. Trong đó, mẫu xe gây chú ý nhất là Nano S05 EV, dòng xe điện 2 chỗ có kích thước siêu nhỏ, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa TMT Motors và thương hiệu Trung Quốc Wuling, hướng đến nhóm khách hàng đang sử dụng xe máy, muốn chuyển sang ô tô điện nhỏ gọn và hợp túi tiền.

Nano S05 nằm ở phân khúc xe điện mini, dự kiến sẽ là mẫu xe điện cỡ nhỏ có 2 chỗ đầu tiên được mở bán tại Việt Nam.

Theo kế hoạch từng công bố, Nano S05 EV dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào đầu quý IV/2025.

Về kích thước, Nano S05 dài 2.400mm, rộng 1.380mm và cao 1.580mm. Kích thước này đang nhỏ hơn đáng kể so với mẫu xe điện mini 4 chỗ đang được TMT Motors phân phối là Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621mm). Đây được xem là mẫu ô tô nhỏ nhất từng được giới thiệu tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Không gian cabin của Nano S05 EV bố trí 2 chỗ ngồi, đủ cho người lái và một hành khách. Ghế ngồi được thiết kế ôm sát, đảm bảo thoải mái khi di chuyển quãng ngắn.

Ảnh đăng kí bảo hộ kiểu dáng của Nano S05

Tuy không được tiết lộ mức giá chính xác nhưng theo chia sẻ từ ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT TMT Motors, Nano S05 EV sẽ có giá bán "nhỉnh hơn một chiếc xe tay ga cao cấp".

So sánh thực tế, một trong những mẫu xe ga cao cấp nhất hiện nay là Honda SH 350i hiện có giá khoảng 151–152 triệu đồng. Giá bán của Nano S05 EV dự đoán có thể trong khoảng 150 triệu đồng, theo dự đoán của giới chuyên gia.

Mẫu xe điện Nano S05 EV - Ảnh: Wuling

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Nano S05 EV có hai tùy chọn pin với phạm vi hoạt động khác nhau: Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin LFP dung lượng nhỏ, cho khả năng chạy khoảng 120 km/lần sạc; Phiên bản cao cấp hơn được trang bị pin 41,9 kWh, nâng phạm vi lên tới 150 km/lần sạc.

Mẫu xe điện mini này hỗ trợ cả hai chế độ sạc nhanh tại trạm công cộng và sạc chậm tại nhà.

Xe sử dụng cổng sạc theo chuẩn châu Âu CCS2, tương thích với hệ thống 30.000 trạm sạc mà TMT đang đầu tư xây dựng trên toàn quốc. Pin của xe có thể tháo rời, tăng tính linh hoạt cho người sử dụng.

Dù chưa công bố chi tiết về động cơ, TMT Motors khẳng định Nano S05 EV sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất tối ưu cho di chuyển đô thị.

Khung gầm xe được gia cố chắc chắn, hệ thống treo trước độc lập và treo sau dạng thanh xoắn giúp xe vận hành ổn định ngay cả trên những tuyến đường không bằng phẳng.

Theo định hướng của TMT Motors, Nano S05 EV đặc biệt phù hợp với nhóm người dùng cần di chuyển linh hoạt trong nội đô như nhân viên văn phòng, gia đình trẻ, sinh viên hoặc người làm dịch vụ giao nhận.