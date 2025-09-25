Giải thích: Theo Nghị định 168, sử dụng điện thoại khi điều khiển ôtô đang di chuyển bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; xe máy, xe đạp bị phạt 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi dừng đèn đỏ, xe không di chuyển, người lái không được coi là đang điều khiển phương tiện, do đó không thuộc phạm vi xử phạt của Nghị định 168. Quy định này khuyến khích tài xế tập trung khi lái xe nhưng không áp dụng khi xe dừng.

Đáp án đúng là: C. Không bị phạt vì xe không di chuyển

A. Bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe sai B. Bị phạt 800.000-1 triệu đồng sai C. Không bị phạt vì xe không di chuyển đúng D. Bị phạt 2-3 triệu đồng sai

Hỏi 1: Dừng đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt không theo Nghị định 168?

Giải thích: Theo Nghị định 168, người điều khiển ôtô sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi xe đang di chuyển trên đường bộ bị phạt 4-6 triệu đồng. Hành vi này cũng dẫn đến việc bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn do mất tập trung khi sử dụng thiết bị điện tử, đặc biệt trong điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam.

Hỏi 2: Mức phạt tiền khi sử dụng điện thoại khi lái ôtô đang di chuyển theo Nghị định 168 là bao nhiêu?

Hỏi 3: Hậu quả bổ sung khi lái ôtô sử dụng điện thoại đang di chuyển là gì theo Nghị định 168?

A. Bị tịch thu điện thoại sai B. Bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe đúng C. Bị cấm lái xe trong 1 tháng sai D. Bị phạt thêm 2 triệu đồng sai