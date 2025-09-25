HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Dừng đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt không?

Bích Câu |

Nhiều người lo lắng liệu rằng sử dụng điện thoại khi đang dừng đèn đỏ có vi phạm luật giao thông hay không.

5 điều cần biết về quy định xử phạt giao thông theo Nghị định 168

Cùng khám phá quy định xử phạt khi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông theo Nghị định 168 qua 5 câu hỏi.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Dừng đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt không theo Nghị định 168?

Đáp án đúng là: C. Không bị phạt vì xe không di chuyển

Giải thích: Theo Nghị định 168, sử dụng điện thoại khi điều khiển ôtô đang di chuyển bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; xe máy, xe đạp bị phạt 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi dừng đèn đỏ, xe không di chuyển, người lái không được coi là đang điều khiển phương tiện, do đó không thuộc phạm vi xử phạt của Nghị định 168. Quy định này khuyến khích tài xế tập trung khi lái xe nhưng không áp dụng khi xe dừng.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Mức phạt tiền khi sử dụng điện thoại khi lái ôtô đang di chuyển theo Nghị định 168 là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. 4-6 triệu đồng

Giải thích: Theo Nghị định 168, người điều khiển ôtô sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi xe đang di chuyển trên đường bộ bị phạt 4-6 triệu đồng. Hành vi này cũng dẫn đến việc bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn do mất tập trung khi sử dụng thiết bị điện tử, đặc biệt trong điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Hậu quả bổ sung khi lái ôtô sử dụng điện thoại đang di chuyển là gì theo Nghị định 168?

Đáp án đúng là: B. Bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe

Giải thích: Nghị định 168 quy định, ngoài phạt tiền 4-6 triệu đồng, người điều khiển ôtô sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Hình phạt này nhằm tăng cường tính răn đe, đảm bảo tài xế tuân thủ quy định an toàn giao thông. Việc trừ điểm ảnh hưởng đến quyền lái xe, khuyến khích người điều khiển tập trung, giảm nguy cơ tai nạn do phân tâm khi sử dụng thiết bị điện tử.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Mức phạt khi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy hoặc xe đạp theo Nghị định 168 là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 800.000-1 triệu đồng

Giải thích: Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy, xe đạp hoặc motor sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông trên đường bộ bị phạt 800.000-1 triệu đồng. Mức phạt này thấp hơn so với ôtô (4-6 triệu đồng) nhưng vẫn đủ sức răn đe, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quy định này áp dụng cho các phương tiện hai bánh, khuyến khích tài xế tập trung để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong đô thị.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Theo Nghị định 168, trường hợp nào dưới đây bị phạt khi sử dụng điện thoại?

Đáp án đúng là: B. Điều khiển ôtô đang di chuyển

Giải thích: Nghị định 168 quy định phạt khi sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ, như ôtô (4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm) hoặc xe máy (800.000-1 triệu đồng). Các trường hợp dừng đèn đỏ, đỗ xe, hoặc xe máy tắt máy không được coi là đang điều khiển, nên không bị phạt. Quy định này nhằm đảm bảo tài xế tập trung, giảm nguy cơ tai nạn do phân tâm.

Tags

vi phạm

mức phạt

Quizz Soha

Dừng đèn đỏ dùng điện thoại

nghị định 158

