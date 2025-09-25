Dừng đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt không?

Cùng khám phá quy định xử phạt khi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông theo Nghị định 168 qua 5 câu hỏi.
Đáp án đúng là: C. Không bị phạt vì xe không di chuyển
Giải thích: Theo Nghị định 168, sử dụng điện thoại khi điều khiển ôtô đang di chuyển bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; xe máy, xe đạp bị phạt 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi dừng đèn đỏ, xe không di chuyển, người lái không được coi là đang điều khiển phương tiện, do đó không thuộc phạm vi xử phạt của Nghị định 168. Quy định này khuyến khích tài xế tập trung khi lái xe nhưng không áp dụng khi xe dừng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. 4-6 triệu đồng
Giải thích: Theo Nghị định 168, người điều khiển ôtô sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi xe đang di chuyển trên đường bộ bị phạt 4-6 triệu đồng. Hành vi này cũng dẫn đến việc bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn do mất tập trung khi sử dụng thiết bị điện tử, đặc biệt trong điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe
Giải thích: Nghị định 168 quy định, ngoài phạt tiền 4-6 triệu đồng, người điều khiển ôtô sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Hình phạt này nhằm tăng cường tính răn đe, đảm bảo tài xế tuân thủ quy định an toàn giao thông. Việc trừ điểm ảnh hưởng đến quyền lái xe, khuyến khích người điều khiển tập trung, giảm nguy cơ tai nạn do phân tâm khi sử dụng thiết bị điện tử.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. 800.000-1 triệu đồng
Giải thích: Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy, xe đạp hoặc motor sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông trên đường bộ bị phạt 800.000-1 triệu đồng. Mức phạt này thấp hơn so với ôtô (4-6 triệu đồng) nhưng vẫn đủ sức răn đe, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quy định này áp dụng cho các phương tiện hai bánh, khuyến khích tài xế tập trung để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong đô thị.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Điều khiển ôtô đang di chuyển
Giải thích: Nghị định 168 quy định phạt khi sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ, như ôtô (4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm) hoặc xe máy (800.000-1 triệu đồng). Các trường hợp dừng đèn đỏ, đỗ xe, hoặc xe máy tắt máy không được coi là đang điều khiển, nên không bị phạt. Quy định này nhằm đảm bảo tài xế tập trung, giảm nguy cơ tai nạn do phân tâm.Tìm hiểu thêm