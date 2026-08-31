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Xe điện rẻ nhất của BYD sắp có bản lớn hơn

Mạnh Hùng / VTC News
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BYD đang chuẩn bị ra mắt mẫu hatchback chạy điện giá rẻ mới, có kích thước nằm giữa Dolphin và Seagull.

Seagull là mẫu xe điện có giá rẻ nhất của hãng tại Trung Quốc. Mẫu hatchback được BYD bán với tên Dolphin Surf và Dolphin Mini tại các thị trường quốc tế. Trong nửa đầu năm 2026, Seagull đứng thứ 6 trong danh sách xe điện bán chạy nhất toàn cầu, với hơn 27.500 xe bán ra, theo dữ liệu do CleanTechnica tổng hợp.

BYD được cho là đang chuẩn bị ra mắt phiên bản lớn hơn của Seagull. Tháng 7, Zhang Zhuo, lãnh đạo phụ trách mảng kinh doanh dòng Ocean của BYD, lần đầu hé lộ hình ảnh mẫu xe mới. Khi đó, BYD không công bố thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, mẫu xe mới đã được xác nhận mang tên Great Seagull.

- Ảnh 1.

Đại diện hãng tiết lộ tên gọi này tại Triển lãm ô tô Thành Đô, đồng thời xác nhận Great Seagull sẽ được bán ra trước cuối năm 2026.

Mẫu xe mới cũng xuất hiện trong danh sách các phương tiện năng lượng mới được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) phê duyệt bán ra thị trường hồi tháng 7, qua đó hé lộ một số thông số.

Theo hồ sơ của MIIT, Great Seagull có kích thước dài 4.205 mm, rộng 1.810 mm và cao 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Trong khi đó, Seagull hiện tại dài 3.780 mm. Như vậy, Great Seagull dài hơn phiên bản Seagull hiện tại 425 mm.

Mẫu xe mới có thể trang bị động cơ điện công suất 95 kW, tương đương 127 mã lực, tăng đáng kể so với mức 55 kW (75 mã lực) trên Seagull hiện hành.

BYD chưa công bố thông số pin và giá bán của Great Seagull. Tuy nhiên, mẫu xe mới được kỳ vọng sử dụng Blade Battery 2.0 cùng công nghệ sạc nhanh Flash Charging.

Hình ảnh được hé lộ trước đó cũng cho thấy Great Seagull có thể được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc xe, cho thấy mẫu xe mới có thể sở hữu thêm các tính năng hỗ trợ lái và an toàn.

Seagull 2026 hiện có hai tùy chọn pin 30,08 kWh và 38,88 kWh, với phạm vi hoạt động tối đa lần lượt 305 km và 405 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Tại Trung Quốc, BYD Seagull có giá khởi điểm từ 69.900 nhân dân tệ (khoảng 271 triệu đồng). Great Seagull được dự đoán sẽ có giá cao hơn.

- Ảnh 2.

Trước thời điểm ra mắt, Great Seagull đã được bắt gặp trên đường phố Trung Quốc trong tình trạng không che chắn, giúp hé lộ rõ hơn thiết kế của mẫu xe mới.

Theo hình ảnh do Autohome đăng tải, Great Seagull sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED thanh mảnh, khu vực lưới tản nhiệt dạng kín và những đường nét góc cạnh. Thiết kế này tạo diện mạo khác biệt so với Seagull hiện hành.

- Ảnh 3.

Nội thất của Great Seagull cũng được nâng cấp. Khoang cabin sử dụng thiết kế mới của BYD, với màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn hơn, cụm điều khiển trung tâm được thiết kế lại nhằm tăng không gian sử dụng và vô-lăng 2 chấu mới.

Tên gọi “Great Seagull” nằm trong cách đặt tên mới của BYD, tương tự các mẫu Great Tang và Great Han.

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