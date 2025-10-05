Xe điện ngập nước không bị thủy kích, nhưng sai lầm khi chủ quan bỏ qua 3 'lời khuyên vàng' này

Đáp án đúng: C. Bộ pin cao áp bị nước xâm nhập gây chập mạch hoặc ăn mòn.



Giải thích:

Xe điện không bị thủy kích cơ học, nhưng rủi ro lại chuyển sang hệ thống điện cao áp. Trong đó, bộ pin là linh hồn của xe và cũng là bộ phận đắt đỏ nhất.

Xe điện có khả năng chịu nước tốt trong thời gian nhất định. Ảnh: Tiền Phong.

Mặc dù pin được thiết kế theo các tiêu chuẩn chống nước như IP67, điều này không đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống ngập lụt. Nếu nước lọt vào trong, nó có thể gây chập mạch giữa các cell pin, ăn mòn các linh kiện điện tử và dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn. Nguy cơ hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm là hiện tượng "thoát nhiệt" gây cháy nổ.

Với chi phí thay thế có thể chiếm từ 40-60% giá trị xe, việc bảo vệ bộ pin khỏi nước là ưu tiên hàng đầu và là rủi ro tốn kém nhất.