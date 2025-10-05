HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe điện ngập nước không bị thủy kích, nhưng sai lầm khi chủ quan bỏ qua 3 'lời khuyên vàng' này

N.D |

Xe điện có thể "lội nước" trong thời gian ngắn, nhưng không nên lạm dụng. Nhưng nếu xe điện dù tắt máy vẫn bị ngâm nước lâu thì sao?

Câu hỏi 1/3

Khi xe điện lội nước, nỗi lo lớn nhất không phải là 'chết máy' như xe xăng. Vậy đâu là "gót chân Achilles" có thể khiến chủ xe thiệt hại hàng trăm triệu đồng?

Hãy quên đi hình ảnh pít-tông bị cong hay nước vào ống hút gió. Mối nguy hiểm thực sự trên xe điện khi gặp nước nằm ở bộ phận cốt lõi, nơi lưu trữ toàn bộ năng lượng và có thể chiếm tới nửa giá trị của chiếc xe. Dù được bảo vệ kỹ càng, đây vẫn là nơi tổn thương có thể gây ra hậu quả tài chính nặng nề nhất.

Câu hỏi 2/3

Nếu không may xe điện của bạn bị ngâm trong nước lũ, hành động nào sau đây là 'tử huyệt' có thể gây ra chập cháy nghiêm trọng và phá hủy hệ thống ngay lập tức?

Nước và điện cao áp là một sự kết hợp cực kỳ nguy hiểm. Sau khi xe bị ngập, một hành động tưởng chừng như vô hại để "kiểm tra" tình trạng xe lại chính là sai lầm lớn nhất. Hành động này có thể tạo ra một dòng điện ngắn mạch qua nước, gây ra hư hỏng dây chuyền và có thể phá hủy hoàn toàn các bộ phận đắt tiền chỉ trong tích tắc.

Câu hỏi 3/3

Nhiều xe điện hiện đại được quảng cáo với chuẩn chống nước IP67 cho pin. Điều này có nghĩa là gì trong tình huống ngập lụt thực tế?

Các nhà sản xuất thường nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn an toàn, và IP67 là một trong những con số quen thuộc. Tuy nhiên, một tiêu chuẩn được thử nghiệm trong điều kiện lý tưởng của phòng thí nghiệm và một trận ngập ngoài đời thực là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Liệu con số "IP67" có phải là tấm vé đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ phận đắt giá nhất trên xe không?


