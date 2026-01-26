Xe điện mới nhà Hyundai lộ ảnh chạy thử: Nhỏ ngang Grand i10, tên gọi vẫn là một bí ẩn

Hyundai đang thử nghiệm một mẫu CUV điện cỡ nhỏ mới tại Ấn Độ, với kích thước tương đương những xe gầm cao đô thị hạng A. Những nguyên mẫu chạy thử xuất hiện trên đường phố đông đúc như Mumbai (Ấn Độ) cho thấy dự án đang tiến triển rõ rệt, và xe có thể trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược xe điện toàn cầu của Hyundai trong những năm tới.

Hình ảnh chạy thử của mẫu điện bí ẩn này cho thấy xe có kích thước nhỏ gọn phù hợp với nhu cầu đô thị và khu vực đông dân như Ấn Độ. Mặc dù chi tiết kỹ thuật chính thức vẫn chưa được công bố, việc xe chạy thử xuất hiện rõ rệt trên đường cho thấy Hyundai đang đẩy mạnh tiến độ phát triển trước khi đưa xe vào sản xuất.

Các hình chụp mới nhất từ Mumbai cho thấy mẫu SUV điện này đã lộ rõ thiết kế mặt trước và sau, loại bỏ hầu hết lớp ngụy trang. Ở phần đầu, xe xuất hiện bốn chấm nhỏ đặt chính giữa mũi xe, đó là chữ “H” theo mã Morse. Điểm này cùng với tấm chắn trước đóng kín thay vì lưới tản nhiệt truyền thống là những gợi ý rõ ràng về bản chất điện hóa của xe. Đồng thời, trên thân xe không thấy nắp bình xăng, khiến vị trí cổng sạc nhiều khả năng được bố trí ở phía trước thay vì hai hông như xe xăng/diesel thông thường.

Một chi tiết khác cũng được chú ý là dải đèn LED ban ngày có hiệu ứng “pixel hoá” ở cả trước và sau, nối tiếp phong cách thiết kế ánh sáng đã được Hyundai áp dụng trên các dòng EV như Ioniq. Những đường nét này, kết hợp với kiểu dáng thẳng đứng, đuôi xe vuông và khoảng nhô ngắn, cho thấy xe có tỷ lệ nhỏ gọn và boxy, phù hợp với phân khúc SUV cỡ sub-4 mét.

Nguồn tin không nêu rõ tên chính thức của mẫu xe, nhưng nhiều khả năng đây là biến thể điện hóa nhỏ nhất mà Hyundai từng phát triển ở Ấn Độ. Với nhu cầu ngày càng tăng đối với xe gầm cao nhỏ gọn và xe điện, mẫu Hyundai bí ẩn có thể bổ sung vào danh mục xe điện, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc đô thị.

Hyundai trước đó cũng từng xác nhận kế hoạch tung ra các mẫu SUV điện nhỏ khác nhau, và việc thử nghiệm tại Ấn Độ cho thấy hãng đang lấy chiến lược địa phương hoá làm trọng tâm, hướng tới sản xuất ngay tại nhà máy trong nước để giữ giá bán cạnh tranh và giảm chi phí logistics.

Những thông tin chi tiết về tên gọi, trang bị, phạm vi chạy mỗi lần sạc và ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với sự xuất hiện thường xuyên của nguyên mẫu thử nghiệm, nhiều khả năng Hyundai sẽ công bố thêm chi tiết trong vài tháng tới khi tiến gần đến giai đoạn giới thiệu sản phẩm.