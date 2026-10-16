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Xe điện mới của Tesla trình diễn bay và nhào lộn trên không

Lê Tuấn
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Sau gần một thập kỷ chờ đợi, mẫu xe mui trần của Tesla chính thức được ra mắt bằng màn trình diễn bay lượn và nhào lộn trên không.

Tesla giới thiệu mẫu xe điện Roadster mới. Video: Tesla

Tesla vừa trình làng mẫu Roadster mới bằng màn trình diễn độc lạ: chiếc xe leo lên đường dốc dựng đứng, chuyển sang phương ngang, sau đó lao khỏi đường dốc và sử dụng động cơ đẩy để lật mình giữa không trung trước khi hạ cánh an toàn.

Xe tiếp tục thực hiện cú xoay vòng trên không qua dàn sản phẩm Tesla rồi tiếp đất, trước khi được giới thiệu khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy một giây.

- Ảnh 1.

Gần một thập kỷ sau lần đầu giới thiệu Roadster, Tesla vẫn gọi mẫu xe mới đơn giản là Roadster, không thêm tên gọi như Roadster 2.0 hay CyberRoadster.

So với thiết kế được công bố năm 2017, xe có kiểu dáng góc cạnh hơn, gợi liên tưởng đến sự kết hợp giữa Tesla Cybertruck và Lamborghini Reventón.

Theo Tesla, Roadster mới sử dụng hệ thống lái, phanh và chân ga điều khiển điện tử. Hệ thống phanh được cho là sử dụng công nghệ Sensify của Brembo, trong khi hệ thống lái và chân ga có thể tương tự Cybertruck.

- Ảnh 2.

Cánh gió sau có khả năng điều chỉnh lực ép xuống mặt đường theo điều kiện vận hành thực tế, với hai chế độ lực ép cao và thấp.

Điểm đáng chú ý nhất là sự kết hợp giữa quạt hút dưới gầm và động cơ đẩy do Tesla phát triển cùng SpaceX. Theo hãng, hệ thống quạt có thể tạo lực ép xuống tương đương 2G ngay cả khi xe đứng yên, trong khi 10 động cơ đẩy khí lạnh cho phép xe di chuyển giữa không trung.

- Ảnh 3.

Các động cơ này sử dụng khí nén áp suất cực cao từ hai bình chứa dung tích 600 lít trên xe. CEO Elon Musk cho biết hệ thống dùng không khí thông thường, nhờ đó có thể được nạp lại trong quá trình xe vận hành.

Tesla cho biết hệ thống động cơ đẩy cũng giúp Roadster tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong thời gian 0,81 giây theo công bố của hãng. Tuy nhiên, chiếc xe xuất hiện tại sự kiện vẫn là mẫu concept, chưa phải phiên bản thương mại. Tesla dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028.

- Ảnh 4.

Dù màn trình diễn gây ấn tượng, nhiều thông số quan trọng của Tesla Roadster vẫn chưa được công bố, gồm phạm vi hoạt động, công suất, cấu hình mô-tơ, dung lượng pin, địa điểm và công suất nhà máy, thị trường mở bán ban đầu cũng như lộ trình cụ thể trước khi sản xuất.

- Ảnh 5.

Trên website, Tesla cho biết Roadster sẽ có ba phiên bản: Performance, Thrust và Rocket. Khách hàng đặt phiên bản Performance cần đặt cọc 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng)

Phiên bản Thrust có khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhất dự kiến có giá 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Rocket là bản một chỗ ngồi, chỉ dành cho khách hàng được mời mua.

Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Tesla

Roadster

Elon Musk

động cơ đẩy

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