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Xe điện mini BYD Seagull 2026 lộ thông số khủng: Động cơ mạnh gần gấp đôi đời trước, kích thước tăng đáng kể, dễ thành 'trend' khi về Việt Nam

Thanh Nhã
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Việc nâng cấp này là điều dễ hiểu bởi Seagull đang gặp khó khăn tại quê nhà trước đối thủ Geely EX2.

Thông tin về BYD Seagull thế hệ mới đã xuất hiện trong hồ sơ của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Bản nâng cấp cho thấy xe có những thay đổi lớn, từ khung gầm đến động cơ. Tuỳ từng thị trường, BYD Seagull còn được biết đến với tên gọi Dolphin Surf hoặc Atto 1. Ngoài ra, hãng xe có trụ sở chính đặt tại Thâm Quyến cũng sử dụng tên gọi Dolphin Mini cùng với tên gọi cốt lõi Seagull.

BYD Seagull mới nâng cấp từ nền tảng khung gầm đến khối động cơ. Ảnh: MIIT

Nền tảng mới giúp Seagull đến gần hơn với "đàn anh" Dolphin, xe có kích thước tổng thể 4.205 x 1.810 x 1.570 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với thế hệ hiện tại, Seagull mới rộng hơn 425 mm, trục cơ sở tăng thêm 150 mm.

Bên cạnh kích thước, mẫu xe đô thị nhỏ nhất của BYD còn được nâng cấp động cơ mới mang mã TZ164XYB. Khối động cơ này sản sinh công suất 127 mã lực, vượt xa con số 75 mã lực của thế hệ tiền nhiệm. Dữ liệu xác nhận hệ thống truyền động đạt tốc độ tối đa 150 km/h.

Những điểm thay đổi trên BYD Seagull thế hệ mới. Ảnh: MIIT

BYD cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh ngoại thất để đáp ứng sở thích đa dạng của người tiêu dùng. Các phụ kiện này bao gồm thiết kế bánh xe khí động học độc đáo, các chi tiết trang trí chắn bùn, dải viền ốp sườn xe và nhiều huy hiệu mẫu xe theo từng khu vực. Xe được trang bị lốp tiêu chuẩn 205/60 R16 trên tất cả các phiên bản.

Khả năng lái xe thông minh được mở rộng phần cứng thông qua hệ thống camera tùy chọn được tích hợp vào cụm đèn phanh trên cao. Những hình ảnh lộ diện trước đây từng cho thấy Seagull mới sẽ có một phiên bản được trang bị hệ thống LiDAR.

BYD Việt Nam chưa có kế hoạch phân phối Seagull. Ảnh: MIIT

Việc nâng cấp Seagull là điều dễ hiểu bởi mẫu xe này đang có phần "hụt hơi" trước đối thủ trực tiếp là Geely EX2 tại quê nhà. Doanh số tháng 6 của Seagull chỉ đạt 9.285 xe, trong khi EX2 là 33.359 xe.

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BYD

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