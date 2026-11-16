Xe điện MG Urban đã về đại lý, hé lộ 2 phiên bản Go và Style, ngày mai ra mắt tại Việt Nam

MG Urban sở hữu kiểu dáng hatchback 5 cửa, hai tùy chọn pin LFP với tầm hoạt động công bố tối đa 540 km theo chuẩn NEDC. Mẫu xe dự kiến có 2 phiên bản Go và Style tại Việt Nam.

MG Urban đã bắt đầu xuất hiện tại hệ thống đại lý trước thời điểm ra mắt chính thức. Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng, mẫu xe điện này sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 17/11, trước khi bắt đầu trưng bày tại các đại lý từ ngày 20/11.

MG Urban xuất hiện tại khu vực trưng bày của đại lý trước ngày giới thiệu chính thức. Ảnh: Đại lý

Cũng theo nhân viên này, MG Urban sẽ được phân phối với 2 phiên bản mang tên Go và Style. Hiện giá bán cùng cấu hình trang bị cụ thể của từng phiên bản vẫn chưa được tiết lộ.

Thiết kế hatchback 5 cửa, kích thước tương đương xe hạng C

MG Urban sở hữu kiểu dáng hatchback 5 cửa với những đường nét bo tròn ở thân xe. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế thanh mảnh, vuốt ngược về phía sau, kết hợp hốc gió lớn đặt thấp trên cản trước. Tổng thể thiết kế có phần mềm mại hơn so với MG4 EV từng được phân phối tại Việt Nam.

Cụm đèn LED phía trước MG Urban kết hợp các chi tiết tạo hình trên cản trước. Ảnh: Đại lý

Nhìn từ bên hông, xe có phần mui kéo dài về phía sau, đường cửa sổ vuốt nhẹ và các vòm bánh xe được tạo hình nổi. Phía sau, cụm đèn hậu LED có đồ họa dạng mũi tên, tạo điểm nhận diện riêng cho mẫu xe.

MG Urban có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Với những thông số này, xe có kích thước tương đương một mẫu hatchback thuộc phân khúc C.

MG Urban nhìn từ bên hông với đường mái vuốt thấp và bộ mâm hợp kim đa chấu. Ảnh: Đại lýMG Urban nhìn từ bên hông với đường mái vuốt thấp và bộ mâm hợp kim đa chấu. Ảnh: Đại lý

Khoang cabin được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào các màn hình kỹ thuật số. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin lái, trong khi màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,8 inch.

Không gian nội thất MG Urban với cách bố trí bảng táp-lô hướng về phía người lái. Ảnh: Đại lýKhông gian nội thất MG Urban với cách bố trí bảng táp-lô hướng về phía người lái. Ảnh: Đại lýKhông gian nội thất MG Urban với cách bố trí bảng táp-lô hướng về phía người lái. Ảnh: Đại lýKhông gian nội thất MG Urban với cách bố trí bảng táp-lô hướng về phía người lái. Ảnh: Đại lý

Một số trang bị đáng chú ý khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, camera lùi hoặc camera 360 độ và cửa hậu chỉnh điện. Ở cấu hình cao hơn, ghế trước có thêm chức năng làm mát.

Hai tùy chọn pin, tầm hoạt động tối đa 540 km

MG Urban sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, với hai cấu hình công suất 150 PS và 160 PS, cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe có hai tùy chọn pin LFP dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh.

Theo thông số được giới thiệu, phiên bản sử dụng pin 42,8 kWh có phạm vi hoạt động 435 km. Trong khi đó, cấu hình pin 53,9 kWh đạt khoảng 530-540 km. Đây là mức công bố theo tiêu chuẩn NEDC.

Hệ thống pin LFP đặt dưới sàn xe, góp phần tối ưu không gian khoang cabin. Ảnh: Đại lý

Khả năng sạc cũng có sự khác biệt giữa hai cấu hình. Công suất sạc nhanh DC tối đa khoảng 82 kW trên bản pin 42,8 kWh và 88 kW trên bản pin 53,9 kWh.

Cổng sạc điện được bố trí ở thân xe MG Urban, hỗ trợ nhiều phương thức sạc điện. Ảnh: Đại lý

Về an toàn, MG Urban có các hệ thống như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và những tính năng hỗ trợ lái nâng cao tùy cấu hình.

Tuy nhiên, đây là thông số tham khảo từ phiên bản được giới thiệu tại thị trường quốc tế. Cấu hình pin, công suất động cơ và danh sách trang bị cụ thể của hai phiên bản Go và Style tại Việt Nam vẫn cần chờ hãng công bố.