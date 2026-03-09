BYD vừa ra mắt loại pin xe điện có thể sạc đầy chỉ trong khoảng 9 phút. Đồng thời, tự hào tuyên bố đây là loại pin sạc nhanh nhất thế giới được sử dụng trong các xe sản xuất hàng loạt.

Mới đây, công ty đã tổ chức một sự kiện tại Thâm Quyến để công bố bản cập nhật đầu tiên cho pin Blade Battery, một loại pin lithium-ion phosphate dành cho xe điện được giới thiệu lần đầu vào năm 2020.

Pin mới có thể được sạc đầy từ 10% lên 97% – tương đương với một lần sạc đầy – trong khoảng chín phút. Ngay cả ở nhiệt độ âm 30 độ C, nó vẫn có thể sạc đầy từ 20% lên 97% trong khoảng 12 phút. Hiệu suất này hơn hẳn của thương hiệu khác khi chúng thường giảm ở nhiệt độ thấp, và ngay cả ở nhiệt độ bình thường, việc sạc đầy cũng mất hàng chục phút.

Ban đầu, pin Blade Battery sẽ được lắp đặt trên 11 mẫu xe, bao gồm cả xe điện và xe hybrid cắm điện. Trong số đó, mẫu xe thể thao đa dụng chạy điện Song Ultra sẽ có giá đặt trước khởi điểm là 155.000 CNY (khoảng 22.470 USD), dự kiến ra mắt thị trường vào cuối tháng 3. Hơn nữa, hãng cũng đã phát triển bộ sạc 1.500 kilowatt, cung cấp công suất cao hơn so với các mẫu trước đó. BYD dự định lắp đặt 20.000 bộ sạc này trên khắp Trung Quốc vào cuối năm 2026.

Theo thông tin từ hãng, pin mới này cũng giúp tăng phạm vi hoạt động. Đối với thương hiệu cao cấp của BYD, thuộc sở hữu của công ty con Denza, mẫu Z9GT đã được nâng cấp để tích hợp pin mới, có phạm vi hoạt động 1.036 km, tăng từ 630 km so với phiên bản trước đó.

Tuy phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ năm ngoái, do sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường quốc gia tỷ dân; song, hiện tại, BYD đang tìm cách chinh phục người tiêu dùng và khôi phục đà tăng trưởng doanh số với sản phẩm pin mới được nâng cấp. Bằng cách tự sản xuất linh kiện, công ty đã và đang nỗ lực giảm chi phí sản xuất và cải thiện lợi nhuận đáng kể.

