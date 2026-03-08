Phép màu công nghệ: Tên lửa nổ "sát sườn", mẫu xe Trung Quốc buộc phải làm bài kiểm tra chưa từng có

Một chiếc BYD Atto 3 của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi bảo vệ an toàn cho 5 người trên xe trong một vụ nổ tên lửa tại Jerusalem vào ngày 1/3/2026. Sự kiện này đã chứng minh độ bền bỉ đáng kinh ngạc của kết cấu xe điện hiện đại.

Vụ việc xảy ra khi chiếc SUV điện của nhà sản xuất Trung Quốc đang di chuyển tại khu vực gần Jerusalem thì một tên lửa rơi xuống ngay gần. Dù phải chịu tác động tổng hợp từ sóng áp suất cực mạnh, mảnh vỡ kim loại và nhiệt độ cao, chiếc xe vẫn giữ được cấu trúc cơ bản, cho phép toàn bộ hành khách sơ tán kịp thời.

"Lá chắn" bảo vệ khoang hành khách

Lực lượng cứu hộ địa phương xác nhận có năm người bên trong xe vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Tài xế bị thương vừa phải, trong khi bốn hành khách còn lại chỉ bị thương nhẹ hoặc bị sốc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đèn báo nguy hiểm của xe vẫn hoạt động sau va chạm, cho thấy hệ thống điện áp thấp đã chịu được sóng xung kích mạnh.

Ông Lu Tian, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Dynasty của BYD, đã phản hồi về vụ việc trên mạng xã hội, tuyên bố: “An toàn là điều tối thượng”.

Phân tích hình ảnh hiện trường cho thấy, dù ngoại thất chiếc Atto 3 hư hại nặng nề do mảnh văng và sóng xung kích, nhưng khung gầm và các cột trụ A, B, C vẫn giữ được hình dạng nguyên vẹn , không bị sụp đổ. Đây chính là yếu tố then chốt giúp khoang lái không bị biến dạng, bảo vệ trực tiếp tính mạng của những người ngồi bên trong.

Sự kiên cố này đến từ thiết kế khung thép cường lực chiếm tới 85% kết cấu khung gầm của xe. Cấu trúc này không chỉ mang lại độ cứng xoắn cao mà còn đóng vai trò như một bộ khung chịu lực, giúp phân tán năng lượng từ vụ nổ ra toàn bộ thân xe thay vì dồn lực vào khoang hành khách. Đặc biệt, ngay cả khi chiếc xe bị hư hỏng, các chốt khóa cửa cơ khí vẫn hoạt động bình thường, cho phép đội cứu hộ tiếp cận và giải cứu hành khách mà không cần đến các thiết bị cắt chuyên dụng.

Công nghệ pin

Một trong những nỗi lo lớn nhất đối với xe điện trong các tình huống va chạm mạnh là nguy cơ cháy nổ từ khối pin cao áp. Tuy nhiên, trong sự kiện tại Jerusalem, bộ pin Blade (LFP) tích hợp trên chiếc Atto 3 đã chứng minh được tính ổn định tuyệt đối. Dù chịu tác động ngoại lực lớn, khối pin không xảy ra hiện tượng rò rỉ điện, bốc khói hay hiện tượng thoát nhiệt.

Việc sử dụng công nghệ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) với cấu trúc dạng lưỡi dao không chỉ giúp tối ưu hóa không gian và mật độ năng lượng mà còn nổi tiếng với độ an toàn nhiệt vượt trội. Trong các thử nghiệm khắc nghiệt trước đó, pin Blade đã cho thấy khả năng chống chịu va đập, xuyên thấu mà vẫn không gây cháy. Sự kiện thực tế này là minh chứng đắt giá nhất cho thấy nền tảng e-Platform 3.0 của BYD không chỉ tập trung vào hiệu suất mà còn đặt an toàn lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Phép thử "vô tiền khoáng hậu" cho an toàn thụ động

Giới phân tích quân sự và chuyên gia ô tô đánh giá sự kiện này là một phép kiểm chứng thực tế đối với các hệ thống an toàn thụ động trên xe điện. Dù chiếc xe không chịu đòn tấn công trực diện nhưng việc giữ an toàn cho 5 hành khách là một kỳ tích.

Việc chiếc Atto 3 đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP (với điểm số 91% cho hạng mục bảo vệ người lớn) trước đây đã phần nào dự báo về chất lượng khung gầm của mẫu xe này. Tuy nhiên, qua vụ việc này, thương hiệu BYD đã củng cố niềm tin của khách hàng về độ tin cậy của xe điện trong những tình huống rủi ro nhất.

Kết luận lại, sự kiện tại Jerusalem không chỉ là một tin tức về một vụ tai nạn, mà là lời khẳng định cho sự tiến bộ của công nghệ chế tạo ô tô điện hiện đại. Những chiếc xe được thiết kế với tư duy an toàn ngay từ khung gầm như BYD Atto 3 đang mang lại những cơ hội sống sót quý giá cho người dùng.