Xe điện giá rẻ của Volkswagen sẽ bán ra trên toàn thế giới

Volkswagen đang đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Trung Quốc, với mục tiêu xuất khẩu nhiều xe sản xuất tại đây ra thị trường quốc tế, ngoại trừ châu Âu. Chiến lược này tận dụng lợi thế chi phí, giúp việc phát triển ô tô tại Trung Quốc trở nên tiết kiệm hơn so với các khu vực khác.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các thương hiệu mới đến từ phương Đông, nhiều hãng đã chuyển hướng sang thiết lập mạng lưới sản xuất tại Trung Quốc. Đối với những tên tuổi lâu đời như Volkswagen, sức hấp dẫn của thị trường này ngày càng rõ rệt.

Volkswagen đang đẩy mạnh xuất khẩu xe sản xuất tại Trung Quốc ra thị trường quốc tế. (Nguồn: Carscoop)

Theo Financial Times , Volkswagen cho biết có thể phát triển và chế tạo một mẫu xe điện mới tại Trung Quốc với chi phí chỉ bằng một nửa so với các khu vực khác. Vậy điều gì khiến Trung Quốc trở thành điểm đến hiệu quả như vậy?

Volkswagen đã đầu tư hàng tỷ USD vào thị trường địa phương, nhờ vào các yếu tố như chi phí lao động thấp, thời gian phát triển ngắn, khả năng mua sắm pin tốt hơn và hiệu quả của chuỗi cung ứng, giúp giảm chi phí tới 50%. Một phần trong sự hiệu quả này đến từ trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của hãng tại Hợp Phì, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các mẫu xe điện thế hệ tiếp theo.

Bằng cách tối ưu hóa sự tích hợp giữa các nhóm và bộ phận, Volkswagen có thể phát triển một mẫu xe điện mới trong thời gian ngắn hơn khoảng 30% so với trước đây, rút ngắn quy trình từ 50 tháng xuống còn nhanh hơn. Thomas Ulbrich, giám đốc công nghệ của Tập đoàn Volkswagen Trung Quốc, cho biết cơ sở này cung cấp "một cấp độ tích hợp hoàn toàn mới", cho phép phần mềm, phần cứng và quy trình xác thực xe hoạt động song song. Ông chia sẻ: “Giờ đây, chúng tôi có thể rút ngắn vòng lặp quyết định và đưa những đổi mới đến giai đoạn hoàn thiện nhanh hơn nhiều”.

Volkswagen đã bắt đầu xuất khẩu xe sedan chạy xăng sản xuất tại Trung Quốc sang thị trường Trung Đông, và Ulbrich xác nhận công ty đang tìm hiểu các hình thức xuất khẩu tương tự sang các nước Đông Nam Á và Trung Á. Tuy nhiên, hiện tại chưa có kế hoạch đưa những chiếc xe sản xuất tại Trung Quốc vào châu Âu do hai lý do chính: Kiến trúc điện tử của xe không phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu và thuế quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc có thể làm giảm lợi ích về chi phí.

Trong kế hoạch sắp tới, Volkswagen dự kiến ra mắt 30 mẫu xe điện mới tại Trung Quốc trong vòng năm năm tới. Những mẫu xe này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hãng giành lại thị phần tại thị trường này. Dữ liệu từ Financial Times cho thấy Volkswagen không nằm trong top 10 thương hiệu xe điện chạy bằng pin hoặc xe hybrid cắm điện hàng đầu tại Trung Quốc, mặc dù hãng vẫn nắm giữ 20% thị phần trong phân khúc xe chạy bằng nhiên liệu đốt trong.