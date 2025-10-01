Xe điện được quảng cáo chống nước cực đỉnh, sao mưa ngập vẫn dắt bộ?

Hà Nội đang trải qua cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập nặng. Trong khi các mẫu xe máy xăng có thể hoạt động không ổn định, hoặc thậm chí bị hư hỏng khi phải lội nước, các mẫu xe máy điện lại được quảng cáo có khả năng chống nước.

Trên mạng xã hội, có thể dễ dàng tìm kiếm hình ảnh, video những chiếc xe điện chạy băng băng qua những vùng ngập. Không những vậy, nhiều hãng cũng công bố các đoạn video chứng minh khả năng vượt đường ngập của xe.

Tuy nhiên, trong đợt mưa ngập lần này, một số hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cũng cho thấy nhiều chiếc xe điện phải "bó tay" trước làn nước sâu.

Mưa ngập khiến nhiều phương tiện gặp sự cố. Ảnh: Lê Trung

Trên thực tế, cần hiểu rằng xe điện có khả năng kháng nước cao là điều bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo xe có khả năng sử dụng lâu dài. Các bộ phận có khả năng kháng nước cao nhất phải kể tới mô tơ, pin, cũng như các điểm kết nối dây.

Trên nhiều mẫu xe máy điện đang bán tại Việt Nam, mức kháng bụi, kháng nước thường thấy là IP67. Trong đó, 6 là cấp độ chống bụi, 7 là cấp độ chống nước.

Theo quy ước, chống bụi cấp độ 6 là cấp cao nhất, có thể kháng và chống chịu hoàn toàn trong 2 đến 8 tiếng; chống nước cấp độ 7 là cấp gần cao nhất (cấp cao nhất là cấp 8), có thể chống nước khi ngập trong nước ở độ sâu từ 15 cm đến 100 cm trong tối đa 30 phút.

Nhiều mẫu xe máy điện bán tại Việt Nam có mức kháng bụi, nước cao. Ảnh: Bùi Linh

Có thể thấy rằng mức độ kháng bụi, kháng nước dù ở cấp độ cao vẫn có giới hạn chịu đựng, không thể chống hoàn toàn trong mọi trường hợp.

Trên thực tế, các thiết bị có thể kháng bụi và nước tốt nhất ở thời điểm vừa lắp ráp; tùy mức độ rò rỉ, khả năng kháng bụi, nước có thể mai một theo thời gian. Mức độ suy giảm có thể tăng nhanh theo điều kiện sử dụng.

Xe máy điện có khả năng kháng nước tốt, nhưng người dùng không nên lạm dụng.

Do vậy, xe điện dù có cấp độ kháng bụi, nước cao, khả năng lọt vẫn có. Do là thiết bị điện, nước xâm nhập có thể khiến thiết bị chập điện, gây hư hỏng khó phục hồi. Người dùng cần đặc biệt lưu ý để không đẩy thiết bị tới giới hạn, có thể chịu tác động xấu.

Thông thường, nhà sản xuất xe điện sẽ công bố khả năng chống chịu tối đa. Người dùng cần tìm hiểu và lưu ý để tránh làm hư hại phương tiện.