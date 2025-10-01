Honda có motor Pokémon: Không chạy nhờ bánh mà nhờ... chân trước sau

Cuối tháng 9/2025, tại chặng MotoGP Nhật Bản ở trường đua Motegi, hãng đã giới thiệu mẫu xe concept mang tên Honda Koraidon, lấy cảm hứng từ Pokémon huyền thoại và đáng chú ý là nó hoàn toàn vận hành được.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ xe máy hàng đầu và thế giới game, mà còn phô diễn các tính năng tự cân bằng và chuyển động mô phỏng như thật.

Được thiết kế dựa trên hình dáng của Koraidon, một nhân vật Pokémon nổi tiếng từ trò chơi điện tử Pokémon Scarlet, chiếc xe không chỉ có hình dáng mà còn mô phỏng cả cử động của nhân vật, từ việc chạy bằng các chi cho đến việc nháy mắt đầy sống động.

Honda, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành thiết kế và sản xuất xe máy, đã hợp tác cùng The Pokémon Company để tạo ra mô hình xe máy này.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện hình dáng, kích thước và tỷ lệ của Koraidon, Honda còn tích hợp vào chiếc xe những tính năng di chuyển linh hoạt, phản ánh các động tác của nhân vật Pokémon trong game như đi bộ, chạy nhanh, bơi lội và lướt gió.

Tại sự kiện Suzuka 8 Hours, phiên bản Sprinting Build đã được trình làng.

Cách xe vận hành khiến không ít người bất ngờ: xe không chạy nhờ bánh mà chính đôi chân trước sau của Koraidon chuyển động qua lại, đẩy xe tiến lên.

Công nghệ tự cân bằng cũng được giới thiệu cùng với chiếc xe máy, giúp nó duy trì sự ổn định mà không cần chống đỗ, một bước tiến quan trọng mà đội ngũ nghiên cứu của Honda đã phát triển và áp dụng cho dòng xe máy điện của hãng.

Trước khi có màn ra mắt ngoạn mục này, mô hình xe máy Koraidon Pokémon đã từng được giới thiệu tại Honda Welcome Plaza Aoyama ở Tokyo vào tháng 3 năm 2025, tuy nhiên phiên bản đó chưa thể di chuyển và chỉ phục vụ mục đích trưng bày thiết kế bên ngoài.

Màn trình diễn trên đường đua Suzuka chính là lần đầu tiên chiếc xe được thể hiện cách hoạt động trực tiếp trước công chúng.