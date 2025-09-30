Trường hợp nào tài xế có thể đỗ ô tô trên vỉa hè mà không bị cảnh sát giao thông 'tuýt còi"?

Giải thích: Theo Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực 1/1/2025), “đỗ xe” là trạng thái xe đứng yên không giới hạn thời gian, tài xế được rời xe khi đã sử dụng phanh đỗ hoặc biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đường dốc phải đánh lái về lề và chèn bánh. Quy định này đảm bảo an toàn giao thông, tránh cản trở lưu thông, và phân biệt rõ với “dừng xe” (tạm thời, không tắt máy, tài xế không rời vị trí).

Đáp án đúng là: B. Xe đứng yên không giới hạn thời gian, tài xế được rời xe khi đã dùng phanh đỗ

A. Xe đứng yên tạm thời để xếp dỡ hàng hóa, tài xế không được rời vị trí lái sai B. Xe đứng yên không giới hạn thời gian, tài xế được rời xe khi đã dùng phanh đỗ đúng C. Xe đứng yên trên đường dốc mà không cần chèn bánh sai D. Xe đứng yên song song với xe khác đang dừng sai

Hỏi 1: Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, “đỗ xe” được định nghĩa như thế nào?

Giải thích: Khoản 4, Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ liệt kê các vị trí cấm dừng/đỗ xe, bao gồm trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan có bố trí đường ra vào. Các vị trí khác như trên cầu (trừ nơi được phép), đường cong che khuất tầm nhìn, hoặc gần miệng cống cũng bị cấm. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn, tránh cản trở hoạt động của cơ quan và lưu thông đường bộ.

A. Trên vỉa hè có biển I.408a sai B. Trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan đúng C. Trên cầu có tổ chức giao thông cho phép sai D. Sát lề đường bên phải, cách lề dưới 0,25 mét sai

Hỏi 2: Theo quy định, đâu là vị trí tài xế không được phép dừng hoặc đỗ xe?

Hỏi 3: Hai trường hợp tài xế có thể đỗ ô tô trên vỉa hè mà không sợ bị CSGT ‘tuýt còi’ là gì?

A. Đỗ ở nơi có biển I.408a hoặc khu vực cơ quan có thẩm quyền cho phép đúng B. Đỗ song song với xe khác hoặc gần điểm giao nhau sai C. Đỗ trên vỉa hè bất kỳ nhưng cách lề 0,5 mét sai D. Đỗ trên vỉa hè khi xe tắt máy và khóa cửa sai