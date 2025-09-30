HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trường hợp nào tài xế có thể đỗ ô tô trên vỉa hè mà không bị cảnh sát giao thông 'tuýt còi"?

Bích Câu |

Có 2 trường hợp tài xế vẫn có thể được phép đỗ xe trên vỉa hè mà không vi phạm quy định.

5 điều cần biết về quy định dừng đỗ xe theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

Cùng khám phá quy định dừng đỗ xe theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực 1/1/2025) qua 5 câu hỏi.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, “đỗ xe” được định nghĩa như thế nào?

Đáp án đúng là: B. Xe đứng yên không giới hạn thời gian, tài xế được rời xe khi đã dùng phanh đỗ

Giải thích: Theo Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực 1/1/2025), “đỗ xe” là trạng thái xe đứng yên không giới hạn thời gian, tài xế được rời xe khi đã sử dụng phanh đỗ hoặc biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đường dốc phải đánh lái về lề và chèn bánh. Quy định này đảm bảo an toàn giao thông, tránh cản trở lưu thông, và phân biệt rõ với “dừng xe” (tạm thời, không tắt máy, tài xế không rời vị trí).

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Theo quy định, đâu là vị trí tài xế không được phép dừng hoặc đỗ xe?

Đáp án đúng là: B. Trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan

Giải thích: Khoản 4, Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ liệt kê các vị trí cấm dừng/đỗ xe, bao gồm trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan có bố trí đường ra vào. Các vị trí khác như trên cầu (trừ nơi được phép), đường cong che khuất tầm nhìn, hoặc gần miệng cống cũng bị cấm. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn, tránh cản trở hoạt động của cơ quan và lưu thông đường bộ.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Hai trường hợp tài xế có thể đỗ ô tô trên vỉa hè mà không sợ bị CSGT ‘tuýt còi’ là gì?

Đáp án đúng là: A. Đỗ ở nơi có biển I.408a hoặc khu vực cơ quan có thẩm quyền cho phép

Giải thích: Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, tài xế được đỗ xe trên vỉa hè trong hai trường hợp: (1) tại khu vực được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đảm bảo bề rộng tối thiểu không cản trở người đi bộ; (2) tại nơi có biển I.408a, cho phép đỗ 1/2 xe (gác 2 bánh bên phải) lên vỉa hè. Quy định này đảm bảo an toàn và quyền ưu tiên cho người đi bộ trên vỉa hè.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Biển báo nào trong Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT cho phép đỗ một phần xe trên vỉa hè?

Đáp án đúng là: B. Biển I.408a – Nơi được đỗ xe một phần trên hè phố

Giải thích: Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT quy định biển I.408a – “Nơi được đỗ xe một phần trên hè phố” cho phép tài xế đỗ khoảng 1/2 thân xe (gác 2 bánh bên phải) lên vỉa hè. Biển này đảm bảo việc đỗ xe không cản trở người đi bộ, tuân thủ quy định tại khoản 6, Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các biển khác như I.407 hoặc I.409 không áp dụng cho trường hợp này.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Mức phạt khi đỗ xe trái quy định trên vỉa hè theo Nghị định 168/2024 là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 800 nghìn-1 triệu đồng

Giải thích: Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 1/1/2025), tài xế đỗ xe trái quy định trên vỉa hè bị phạt 800 nghìn-1 triệu đồng. Nếu hành vi này gây ùn tắc giao thông, mức phạt tăng lên 4-6 triệu đồng. Quy định nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh lạm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe, ưu tiên không gian cho người đi bộ và giảm thiểu nguy cơ cản trở lưu thông.

Tìm hiểu thêm
