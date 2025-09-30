Quy định mới của Trung Quốc khiến hàng loạt ông lớn Mercedes, Tesla, và Land Rover 'đau đầu'?

Đối với công nghệ ô tô hiện đại, tay nắm cửa xe tự động, một thiết kế độc đáo giúp xe hơi trở nên nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ cải thiện khí động học, có thể sắp phải đối mặt với lệnh cấm sản xuất.

Cụ thể, theo thông tin từ tờ Mingjing Pro, nguồn tin từ phòng R&D của một nhà sản xuất xe trong nước cho biết, chính quyền Trung Quốc đang xem xét cấm sử dụng loại tay nắm cửa xe này trên những mẫu xe mới từ tháng 7 năm 2027.

Vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) của Trung Quốc đã công bố dự thảo quy chuẩn tay nắm cửa và hiện đang lấy ý kiến công chúng, trong đó đưa ra các yêu cầu an toàn có thể ảnh hưởng không chỉ đến xe sản xuất nội địa mà còn cả những mẫu xe toàn cầu được bán tại thị trường Trung Quốc.

Nếu được thông qua, quy định này sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn với loại tay nắm cửa ẩn hoàn toàn, vận hành điện tử mà vốn đã trở thành điểm đặc trưng của nhiều mẫu xe điện hiện đại. Các hãng xe có thể phải điều chỉnh thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn, bởi tay nắm cửa thường được tiêu chuẩn hóa trên cùng một mẫu xe bán tại nhiều khu vực khác nhau.

Theo thông báo chính thức, dự thảo mang tên “Yêu cầu Kỹ thuật đối với An toàn Tay nắm cửa Ô tô” và sẽ nhận ý kiến đóng góp đến ngày 22/11/2025. Các phản hồi sẽ được xem xét trước khi quy chuẩn chính thức ban hành.

Rất nhiều các hãng xe lớn như Zeekr, Xpeng, Geely và Deepal của Trung Quốc, cùng với các hãng xe toàn cầu như Mercedes, Tesla và Land Rover, đều đã tích hợp công nghệ này vào các mẫu xe của mình.

Tay nắm cửa điện trên Zeekr 7X

Tay nắm cửa điện trên ONIQ 9

Tuy nhiên, những lo ngại về độ an toàn của việc sử dụng loại tay nắm cửa xe này ngày càng trở nên rõ ràng sau một số sự cố đáng tiếc.

Một trường hợp tại Trung Quốc trong năm qua đã gây chú ý khi một động cơ tay nắm cửa điện bị đóng băng, khiến hành khách không thể thoát ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội cứu hộ quan trọng.

Trong một sự cố khác, mưa lớn tại tỉnh Quảng Đông đã làm chập mạch tay nắm cửa trên một số xe, buộc hành khách phải phá cửa kính để thoát thân.

Ngoài Trung Quốc, tại Mỹ cũng đã ghi nhận một số trường hợp tử vong liên quan đến tay nắm cửa điện. Điều này đã thúc đẩy đòi hỏi chính phủ Mỹ cần phải điều tra sâu hơn về công nghệ này.

Mặc dù được quảng cáo là mang lại lợi ích về khí động học, nhưng thực tế hiệu quả của việc sử dụng tay nắm cửa xe tự động cũng đang bị đặt dấu hỏi. ArsTechnica chỉ ra rằng, so với con số 0.03 mà một số thương hiệu khẳng định, tay nắm cửa dạng phẳng chỉ giảm lực cản khoảng 0.01 Cd.

Không chỉ vậy, Mingjing Pro cũng tiết lộ rằng, tay nắm cửa điện có chi phí sản xuất cao gấp ba lần và tỷ lệ hỏng hóc cao gấp tám lần so với các loại tay nắm cửa cơ khí truyền thống. Trong khi đó, quy định an toàn xe hơi ở Úc (ANCAP) đã bắt đầu xem xét hiệu suất của tay nắm cửa điện trong các bài kiểm tra an toàn.

Các xe phải đảm bảo cho phép hành khách thoát hiểm trong vòng hai phút, ngay cả khi hệ thống điện 12 volt gặp sự cố, bằng cách sử dụng một cơ chế thả cửa phụ dễ dàng truy cập.

Về phần mình, Thomas Schäfer – CEO của Volkswagen – đã thừa nhận mức độ phản đối đáng kể từ phía người tiêu dùng đối với thiết kế tay nắm cửa phẳng trên một số mẫu xe của hãng.

Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Deutsche Welle rằng: "tay nắm cửa phẳng trông 'đẹp' nhưng 'khó sử dụng'." Ông còn nhấn mạnh nhiệm vụ của hãng là "đáp ứng những gì mà khách hàng yêu cầu", và việc cung cấp "tay nắm cửa phù hợp" trên các xe tương lai là một phần trong đó.

Cuối cùng, dù quy định cụ thể vẫn chưa được Trung Quốc chính thức công bố, nhưng sự thay đổi này nếu được áp dụng có thể làm dấy lên những tác động đáng kể đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.