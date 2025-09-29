Tài khoản giao thông sau khi chuyển đổi có chứa tiền hay không?

Cùng khám phá quy định về tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024 qua 5 câu hỏi về thanh toán điện tử tại trạm BOT.
Đáp án đúng là: B. Chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Giải thích: Nghị định 119/2024 quy định chủ ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1/10/2025. Quy trình này nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán, đảm bảo tính an toàn và tiện lợi. Việc chuyển đổi giúp tích hợp dữ liệu cá nhân và phương tiện, hỗ trợ thanh toán tự động tại trạm BOT, đồng thời thúc đẩy sử dụng công nghệ số trong quản lý giao thông đường bộ tại Việt Nam.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Phương tiện không thể qua trạm thu phí BOT
Giải thích: Theo Nghị định 119/2024, nếu chủ ôtô không chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước 1/10/2025, phương tiện sẽ không thể qua trạm thu phí BOT. Hậu quả này nhằm thúc đẩy tuân thủ, đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử hoạt động mượt mà. Quy định khuyến khích chuyển đổi sớm để tránh gián đoạn di chuyển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu phí đường bộ.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Không, chỉ lưu thông tin và dùng phương tiện liên kết để thanh toán
Giải thích: Theo Nghị định 119/2024, tài khoản giao thông sau chuyển đổi chỉ dùng để lưu trữ thông tin định danh cá nhân và phương tiện, không có chức năng chứa tiền. Mọi thanh toán được thực hiện qua phương tiện liên kết không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Thiết kế này tăng cường bảo mật, giảm rủi ro mất tiền, và tích hợp liền mạch với hệ thống thu phí BOT, hỗ trợ chuyển đổi số trong giao thông đường bộ.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Rút về ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho giao dịch sau
Giải thích: VETC khẳng định số dư còn lại trong tài khoản thu phí không dừng sau chuyển đổi có thể rút về ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho các giao dịch thu phí tiếp theo. Quy định này theo Nghị định 119/2024 đảm bảo quyền lợi chủ xe, tránh mất mát tài chính. Việc linh hoạt xử lý số dư khuyến khích chuyển đổi suôn sẻ, hỗ trợ người dùng duy trì thói quen thanh toán không dừng tại trạm BOT.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: D. 1/10/2025
Giải thích: Nghị định 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/10/2025, yêu cầu chủ ôtô chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông trước hạn chót này. Quy định nhằm hiện đại hóa hệ thống, tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt, giảm ùn tắc tại trạm BOT. Việc áp dụng từ ngày cụ thể cho phép thời gian chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ rộng rãi trong quản lý giao thông.Tìm hiểu thêm