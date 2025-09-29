Tài khoản giao thông sau khi chuyển đổi có chứa tiền hay không?

5 điều cần biết về tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024

Cùng khám phá quy định về tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024 qua 5 câu hỏi về thanh toán điện tử tại trạm BOT.

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Theo quy định mới về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, chủ ôtô cần làm gì với tài khoản thu phí không dừng trước hạn chót? A. Nâng cấp tài khoản để tăng giới hạn nạp tiền sai B. Chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đúng C. Giữ nguyên tài khoản cũ và chỉ cập nhật số dư sai D. Hủy tài khoản cũ để tránh phí duy trì sai Đáp án đúng là: B. Chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt Giải thích: Nghị định 119/2024 quy định chủ ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1/10/2025. Quy trình này nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán, đảm bảo tính an toàn và tiện lợi. Việc chuyển đổi giúp tích hợp dữ liệu cá nhân và phương tiện, hỗ trợ thanh toán tự động tại trạm BOT, đồng thời thúc đẩy sử dụng công nghệ số trong quản lý giao thông đường bộ tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Nếu không chuyển đổi tài khoản theo quy định, chủ xe sẽ gặp hậu quả gì khi qua trạm thu phí BOT? A. Bị phạt thêm phí vượt trạm sai B. Phương tiện không thể qua trạm thu phí BOT đúng C. Tài khoản bị khóa tạm thời 30 ngày sai D. Phải nộp phí bằng tiền mặt tại chỗ sai Đáp án đúng là: B. Phương tiện không thể qua trạm thu phí BOT Giải thích: Theo Nghị định 119/2024, nếu chủ ôtô không chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước 1/10/2025, phương tiện sẽ không thể qua trạm thu phí BOT. Hậu quả này nhằm thúc đẩy tuân thủ, đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử hoạt động mượt mà. Quy định khuyến khích chuyển đổi sớm để tránh gián đoạn di chuyển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu phí đường bộ. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Tài khoản giao thông sau khi chuyển đổi có chứa tiền hay không, theo quy định về thanh toán điện tử? A. Có, lưu trữ số dư như tài khoản ngân hàng sai B. Không, chỉ lưu thông tin và dùng phương tiện liên kết để thanh toán đúng C. Có, nhưng chỉ giới hạn 5 triệu đồng sai D. Không, nhưng phải nạp tiền trước mỗi chuyến sai Đáp án đúng là: B. Không, chỉ lưu thông tin và dùng phương tiện liên kết để thanh toán Giải thích: Theo Nghị định 119/2024, tài khoản giao thông sau chuyển đổi chỉ dùng để lưu trữ thông tin định danh cá nhân và phương tiện, không có chức năng chứa tiền. Mọi thanh toán được thực hiện qua phương tiện liên kết không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Thiết kế này tăng cường bảo mật, giảm rủi ro mất tiền, và tích hợp liền mạch với hệ thống thu phí BOT, hỗ trợ chuyển đổi số trong giao thông đường bộ. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Với số dư còn lại trong tài khoản thu phí cũ, chủ xe có thể xử lý như thế nào sau chuyển đổi? A. Tự động chuyển hết sang tài khoản mới sai B. Rút về ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho giao dịch sau đúng C. Bị hủy và không hoàn lại sai D. Phải nộp thêm để kích hoạt tài khoản mới sai Đáp án đúng là: B. Rút về ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho giao dịch sau Giải thích: VETC khẳng định số dư còn lại trong tài khoản thu phí không dừng sau chuyển đổi có thể rút về ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho các giao dịch thu phí tiếp theo. Quy định này theo Nghị định 119/2024 đảm bảo quyền lợi chủ xe, tránh mất mát tài chính. Việc linh hoạt xử lý số dư khuyến khích chuyển đổi suôn sẻ, hỗ trợ người dùng duy trì thói quen thanh toán không dừng tại trạm BOT. Tìm hiểu thêm