Xe điện dùng pin NMC, LFP hay Natri-ion: Đâu là lựa chọn tối ưu

Thị trường xe điện Việt Nam hiện nay chủ yếu sử dụng công nghệ pin Lithium Iron Phosphate (LFP) nhờ độ an toàn và giá thành hợp lý. Điển hình, VinFast đã trang bị loại pin này cho toàn bộ dải sản phẩm từ xe máy điện đến các mẫu ô tô.

Các thương hiệu Trung Quốc như BYD hay Wuling cũng ưu tiên pin LFP cho các dòng xe phổ thông và xe điện mini. Việc hiểu rõ đặc tính của từng loại pin không chỉ giúp người tiêu dùng lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn hỗ trợ quá trình sử dụng, sạc pin đúng cách để kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Pin NMC (thuộc nhóm pin Ternary Lithium)

Dòng pin Lithium Nickel Manganese Cobalt (NMC) được cấu tạo từ các kim loại quý, cho phép tích trữ lượng điện năng lớn trên một đơn vị trọng lượng.

Về mặt cấu trúc, pin NMC thuộc nhóm pin Lithium-ion sử dụng vật liệu bộ ba để làm cực dương. Tên gọi NMC bắt nguồn từ sự kết hợp của ba nguyên tố hóa học chính bao gồm: Niken (Nickel), Mangan (Manganese) và Cobalt. Trong đó, Niken đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp mật độ năng lượng cao, giúp xe điện có thể tích trữ nhiều năng lượng hơn và di chuyển quãng đường dài hơn. Mangan hỗ trợ tạo nên cấu trúc tinh thể ổn định, giúp bộ pin vận hành an toàn, trong khi Cobalt đảm nhận nhiệm vụ tăng cường tuổi thọ và tốc độ sạc điện cho các tế bào pin.

Đặc tính này giúp bộ pin NMC có mật độ năng lượng cao, là lựa chọn hàng đầu cho các dòng xe điện cần di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy. Bên cạnh đó, loại pin này sở hữu khả năng cung cấp dòng xả lớn, hỗ trợ xe tăng tốc nhanh và vận hành ổn định trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Pin NMC mật độ năng lượng cao giúp tối ưu quãng đường di chuyển nhưng có chi phí sản xuất đắt đỏ.

Tuy nhiên, việc sử dụng các vật liệu đắt đỏ như niken và cobalt khiến chi phí sản xuất pin NMC luôn ở mức cao. Về mặt an toàn, cấu trúc hóa học của pin NMC nhạy cảm hơn với nhiệt độ, đòi hỏi các nhà sản xuất phải trang bị hệ thống quản lý nhiệt phức tạp để kiểm soát rủi ro cháy nổ khi xảy ra va chạm mạnh.

Do đó, pin NMC thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe điện hạng sang hoặc các mẫu xe ưu tiên hiệu suất vận hành cao. Tại thị trường Việt Nam, dòng pin này hiện được trang bị phổ biến trên các mẫu xe như VinFast VF 5 Plus, VF e34 và các dòng xe điện hạng sang từ châu Âu như Porsche Taycan hay Audi e-tron.

Mẫu xe VinFast VF 5 Plus đời 2023 sử dụng công nghệ pin NMC giúp tối ưu hiệu suất vận hành và trọng lượng xe.

Công nghệ này giúp xe tối ưu hóa trọng lượng và duy trì khả năng tăng tốc linh hoạt nhờ mật độ năng lượng cao. Tuy nhiên, do đặc tính hóa học của nhóm pin bộ ba, người dùng được khuyến nghị chỉ nên sạc ở mức 80-90% trong nhu cầu di chuyển hằng ngày để đảm bảo độ bền và kéo dài tuổi thọ cho các tế bào pin

Pin LFP: Độ bền và tính an toàn cao

Pin Lithium Iron Phosphate (LFP) sử dụng các nguyên liệu phổ biến và rẻ hơn so với pin NMC.

Về đặc tính kỹ thuật, pin LFP ghi điểm nhờ độ bền và tính an toàn vượt trội so với các loại pin lithium thông thường. Do sử dụng sắt làm vật liệu chính cho cực dương, loại pin này có cấu trúc hóa học rất ổn định, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ quá nhiệt dẫn đến cháy nổ ngay cả khi xảy ra va chạm mạnh.

Một điểm ưu việt khác của pin LFP là tuổi thọ chu kỳ sạc cực dài, cho phép người dùng thực hiện hàng nghìn lần sạc và xả mà dung lượng pin vẫn không bị sụt giảm đáng kể.

Pin LFP cũng được đánh giá là loại pin an toàn nhất hiện nay nhờ cấu trúc hóa học khó bị phân hủy nhiệt, giảm thiểu tối đa nguy cơ hỏa hoạn trong các tình huống cực đoan.

Pin LFP là giải pháp lưu trữ năng lượng an toàn với tuổi thọ bền bỉ, được sử dụng phổ biến.

Một bước tiến của dòng pin này là khả năng tương thích với các hệ thống sạc công suất lớn. Các thử nghiệm thực tế từ các dòng xe của BYD mới đây cho thấy, thế hệ pin LFP cải tiến có thể tiếp nhận nguồn điện từ các trạm sạc siêu nhanh công suất lên tới 1.500 kW, cho phép rút ngắn thời gian sạc từ 10% lên 80% trong vòng chưa đầy 10 phút.

Tại thị trường Việt Nam, pin LFP đã trở thành công nghệ chủ đạo trên các dòng xe điện phổ thông nhờ sự cân bằng giữa chi phí và độ an toàn. VinFast trang bị pin LFP cho hầu hết dải sản phẩm mới, từ các mẫu xe máy điện thế hệ mới như Feliz S, Evo200, Viper đến các dòng ô tô điện như VF 3, VF 5 (bản mới) hay các dòng xe buýt điện.

Mẫu xe VinFast VF 3 được trang bị pin LFP.

Bên cạnh đó, các hãng xe khác như dòng xe điện mini Wuling Hongguang Mini EV hay toàn bộ dải sản phẩm của BYD (Dolphin, Atto 3, Seal) với công nghệ pin Blade độc quyền cũng sử dụng loại pin này.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng xe trang bị pin LFP có thể sạc đầy 100% thường xuyên để tối ưu hóa quãng đường di chuyển và cân bằng hệ thống quản lý pin. Mặc dù mật độ năng lượng thấp hơn khiến trọng lượng xe nặng hơn và nhạy cảm hơn với nhiệt độ thấp, nhưng pin LFP vẫn là giải pháp kinh tế nhất cho các mẫu xe đô thị và xe điện tầm trung.

Pin Natri-ion: Hoạt động tốt trong nhiệt độ thấp

Pin natri-ion là công nghệ mới bắt đầu được thương mại hóa, sử dụng hạt natri để dẫn điện thay vì lithium. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là khả năng hoạt động ổn định trong môi trường lạnh giá.

Trong khi các loại pin lithium thường bị suy giảm hiệu suất nghiêm trọng khi nhiệt độ xuống thấp, pin natri-ion vẫn duy trì được khoảng 90% dung lượng ngay cả ở mức nhiệt âm 40 độ C.

Pin Natri-ion có khả năng vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết băng giá.

Mặc dù mật độ năng lượng của pin natri-ion hiện vẫn thấp hơn pin LFP, khiến quãng đường di chuyển của xe còn hạn chế, nhưng loại pin này sở hữu lợi thế lớn về chi phí nguyên liệu. Với nguồn cung natri dồi dào trên toàn cầu, đây được xem là giải pháp chiến lược cho các dòng xe điện giá rẻ hoặc các phương tiện di chuyển trong đô thị.

Pin natri-ion không chỉ giúp hạ giá thành xe điện mà còn giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn tài nguyên lithium khan hiếm.

Xu hướng phát triển công nghệ pin mới

Bên cạnh việc thay đổi thành phần hóa học, các nhà sản xuất như CATL, BYD hay Tesla đang tập trung cải tiến cấu trúc để pin nhẹ và an toàn hơn. Điển hình là công nghệ pin "lưỡi kiếm" (Blade Battery) của BYD, giúp tối ưu hóa không gian lắp đặt và tăng khả năng chịu lực.

Ngoài ra, ngành công nghiệp xe điện đang hướng tới những bước đột phá khác như pin thể rắn (solid-state) sử dụng chất điện phân khô để loại bỏ nguy cơ cháy nổ. Việc thay thế các vật liệu truyền thống bằng silicon hay phát triển pin natri-ion cũng là những giải pháp chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu khan hiếm, giúp giá xe điện ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.