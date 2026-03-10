403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 21/2 đến ngày 27/2 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp bị phạt nguội. Theo Báo Lao Động, đáng chú ý, trong số này có các chủ xe máy vượt đèn đỏ như sau:

Cảnh sát giao thông Thanh Hoá cũng cho biết từ ngày 1/2 đến ngày 15/2/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh nhiều trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến quốc lộ. Đáng chú ý, cảnh sát ghi nhận nhiều trường hợp chủ xe máy bị phạt nguội trên Quốc lộ 1 như sau:

Cảnh sát giao thông Cao Bằng cho biết, thời gian từ ngày 12/2 đến ngày 25/2, thông qua hệ thống camera, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông, bị phạt nguội. Trong số này có các chủ xe vi phạm lỗi vượt đèn đỏ tiêu biểu như sau:

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 23/2 đến ngày 1/3 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vượt đèn đỏ. Danh sách như sau:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Theo Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều kiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.