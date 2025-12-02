Xe đạp điện công cộng lần đầu có mặt tại Hà Nội: Pin tháo rời, chạy 90 km mỗi lần sạc

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Đỗ Bá Quân – Chủ tịch HĐQT TNGo – cho hay đơn vị đang triển khai kế hoạch mở rộng các loại hình xe đạp công cộng theo định hướng giao thông xanh. Từ tháng 12/2025 đến quý I/2026, hơn 5.000 xe đạp điện hai bánh sẽ được đưa vào vận hành tại nội đô Hà Nội.

Thông tin về thông số kỹ thuật và vận hành của xe đạp điện, ông Quân cho hay, đây là loại xe 2 bánh có bàn đạp và động cơ điện. Xe có hình thức, mẫu mã và màu sắc (màu xanh, trắng kèm logo) do TNGo thiết kế, đặt hàng nhà sản xuất. Khác với các xe điện trên thị trường, xe đạp điện của TNGo có pin tháo rời, có thể sạc và đổi ở các trạm sạc công cộng của TNGo, người sử dụng không phải mang xe về nhà sạc.

“Mỗi lần sạc, đổi pin xe chạy được 90 km, tốc độ tối đa xe di chuyển là 25km/h, sức chở tối đa 130 kg (người lớn và trẻ em), xe có giá để đồ ở phía trước. Mỗi lần sạc, đổi pin nếu người sử dụng chỉ đi lại trong khu vực nội đô thì khoảng 1 tuần mới phải sạc, đổi pin một lần. Trong trường hợp xe hết pin người điều khiển vẫn có thể sử dụng xe như một chiếc xe đạp thông thường” – ông Quân thông tin.

Công ty TNGo cũng là đơn vị đã đưa dịch vụ xe đạp công cộng vào hoạt động trên địa bàn Hà Nội từ 8/2023. Hiện TNGo đã triển khai đưa hàng nghìn xe đạp cơ vào phục vụ tại 79 điểm trạm tại khu vực nội đô Hà Nội. Để tiếp cận xe đạp cơ hoặc xe đạp điện của TNGo người dân tải app TNGo và lựa chọn dịch vụ và giá thuê xe kèm theo. Hiện TNGo đang có các dịch vụ cho thuê xe đạp cơ, xe đạp điện theo giờ, theo ngày, theo tháng với mức giá đã được cơ quan chức năng Hà Nội chấp thuận.