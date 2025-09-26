Theo cảnh sát, đêm muộn ngày 24/9 (giờ địa phương), 13 nhà sư cùng di chuyển trong một cabin nhỏ tạm bợ, đến các khu thiền định trên đỉnh núi, bên trong tu viện rừng Na Uyana. Xe cáp rơi xuống sườn núi khiến 2 người bị thương nhẹ, 4 người khác trong tình trạng nguy kịch, 7 người thiệt mạng.

Một số báo cáo cho rằng 5 nhà sư đã cố gắng nhảy ra ngoài khi sự cố xảy ra. Theo cảnh sát, ngoài các nhà sư Sri Lanka, trong số những người thiệt mạng có các nhà sư đến từ Ấn Độ, Nga và Romania.

Bảy nhà sư thiệt mạng trong vụ tai nạn xe cáp ở Sri Lanka. (Ảnh minh họa)

Các báo cáo ban đầu cho rằng dây hỗ trợ hệ thống xe cáp đã bị đứt, khiến toa tàu lao xuống dốc với tốc độ cao trước khi văng ra khỏi đường ray và đâm vào một cái cây. Tu viện nằm cách thủ đô Colombo 130 km về phía đông bắc.

Các vụ việc tương tự cho thấy những nguyên nhân phổ biến dẫn tới thảm họa cáp treo gồm: sự cố đứt cáp kéo hoặc cáp hỗ trợ, phanh khẩn cấp không hoạt động, lỗi lắp đặt hoặc bảo trì, tải vượt quá giới hạn, cũng như điều kiện thời tiết xấu. Những tai nạn này đều gây chấn động lớn về mặt xã hội và khiến các nhà chức trách phải xem xét lại quy trình an toàn, kiểm định hệ thống và trách nhiệm của đơn vị vận hành.