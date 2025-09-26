Mới đây, một vụ việc mới xảy ra ở Thái Lan khiến cho nhiều người phải thốt lên, đúng là làm việc xấu thì nhất định sẽ gặp quả báo. Bên cạnh đó, một số netizen cũng đã dành lời khen ngợi cho cô gái khi có khả năng quan sát và phán đoán rất tốt ngay khi nhìn thấy tên cướp lảng vảng ở gần cô.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra tại tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan vào tối Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 vừa qua. Theo đó, các sĩ quan của Đồn Cảnh sát Pak Chong nhận được đơn khiếu nại về một kẻ cướp giật túi xách vào khoảng 11 giờ 30 tối và đã có mặt tại hiện trường bên ngoài một nhà hàng trên đường Old Friendship.

Tên cướp đã đâm vào chiếc xe bán tải sau khi giật túi xách và bỏ trốn.

Nạn nhân là cô June, 18 tuổi cho biết cô đã bị giật túi xách và sau đó, trong lúc lái xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, tên cướp đã gặp tai nạn.

Khi tới nơi, cảnh sát đã tìm thấy nghi phạm, Wanchana, 26 tuổi, trong tình trạng nguy kịch. Anh ta mặc áo phông đen và quần short nâu, nằm sấp gần chiếc xe máy màu đen đỏ và một chiếc xe bán tải Toyota Vigo màu đen.

Cảnh sát không nêu rõ thương tích của anh ta. Trong khi đó, người lái xe bán tải, Wassana, 27 tuổi, khai với cảnh sát rằng cô đang đi qua một ngã tư thì Wanchana đâm vào xe của cô. Chiếc xe bán tải của cô bị móp ở cửa sau bên trái, trong khi xe máy của Wanchana bị hư hỏng nặng ở phía trước.

Xe máy của tên cướp đã bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

Nạn nhân vụ cướp, June, kể lại rằng cô và bạn bè đang đứng bên ngoài nhà hàng thì nhận thấy một người lái xe máy khả nghi đang đi vòng quanh. Cảm thấy bất an, cô vội vàng lấy tiền mặt từ túi rồi vào túi quần, chỉ để lại 40 baht (khoảng 30.000 VNĐ) và một số giấy tờ tùy thân bên trong túi. Không biết được điều này, Watchara vẫn tiến lại gần June và giật chiếc túi của cô trước khi tăng tốc bỏ chạy. Sau đó, anh ta đâm vào chiếc xe bán tải và bất tỉnh.

Trong khi Wanchana vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, cảnh sát đã đệ trình 2 cáo buộc chống lại anh ta. Thứ nhất là tội trộm cướp, theo Điều 336 Bộ luật Hình sự Thái Lan, có thể bị phạt tù đến 5 năm và phạt tiền lên đến 100.000 baht (khoảng hơn 80 triệu VNĐ). Thứ 2 là tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt tù đến 3 năm, phạt tiền lên đến 60.000 baht (tương đương khoảng 50 triệu VNĐ), hoặc cả hai. Cảnh sát cũng nghi ngờ Wanchana có liên quan đến 2 vụ giật túi khác trong khu vực và sẽ tiến hành thẩm vấn thêm sau khi tình trạng của anh ta cải thiện.

Gia Linh (Theo The Thaiger)