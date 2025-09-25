Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp luôn nỗ lực trong thầm lặng, nói cách khác là nói ít, làm nhiều, rất đáng tin cậy. Tài năng, khiêm tốn và giản dị, người tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này được nhiều người yêu quý và luôn sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm hiện tại là một trong những thời điểm may mắn bậc nhất của người tuổi Sửu, khi họ bước chân đến đâu, làm gì thì hầu như cũng thành công. Có quý nhân trợ giúp, con giáp này làm công ăn lương hay kinh doanh sẽ đều gặt hái kết quả rực rỡ, thu nhập tăng lên bất ngờ. Ngoài ra, chuyện tình cảm và gia đạo của con giáp tuổi Sửu cũng vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp giỏi giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp. Điềm đạm và thực tế, họ thường là những người tìm ra giải áp thay vì bị cuốn theo xung đột, trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho những người xung quanh. Con giáp này cũng có nhiều tài lẻ, thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Tỵ cũng là con giáp được hưởng nhiều lợi ích trong tháng 8 âm này. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, với các điều kiện thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tuổi Tỵ càng biết nắm bắt thì càng thu về nhiều lộc lá. Sức khỏe dồi dào, gia đình yên ấm, con giáp này hãy tận dụng cơ hội để đầu tư làm ăn, cố gắng hết sức trong công việc để gặt hái thành quả.

Tuổi Thân

Là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy, tuổi Thân có đầy đủ những điều kiện để trở nên giàu có. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, họ luôn biết cách thay đổi, sáng tạo không ngừng để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Theo các chuyên gia phong thủy, khi tháng 7 âm kết thúc thì tuổi Thân đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vì đây là giai đoạn khó khăn cuối cùng của con giáp này trong năm Ất Tỵ. Tử vi học có nói, tuổi Thân đang bắt đầu bước vào một giai đoạn ổn định và phát đạt với nhiều tin vui ở phía trước. Chỉ cần biết cách nắm bắt và nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã đề ra, con giáp này sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính của bản thân. Đặc biệt, đến cuối năm, tuổi Thân sẽ trở thành một trong những con giáp giàu có bậc nhất, tiền nong rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.