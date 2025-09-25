Mới đây, chủ một chiếc xe bán tải ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã có một trải nghiệm vô cùng ám ảnh với chiếc xế yêu của mình. Vụ việc thu hút sự chú ý lớn của dư luận nước này và đang được cảnh sát điều tra.

Chiếc xe bán tải đậu trên đường nhiều ngày, phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Ba, 23/9 vừa qua tại Jalan Gombak, Kuala Lumpur. Người dân bất ngờ ngửi thấy mùi khó ngửi bốc ra từ một chiếc xe bán tải màu đen đỗ trước một tòa nhà thương mại ở Quảng trường Diamond đã nhiều ngày qua.

Một người bán chuối chiên tại một quầy hàng gần hiện trường vụ việc nói với China Press rằng cô đã ngửi thấy mùi hôi từ hôm trước nhưng nghĩ đơn giản đó là mùi chuột chết. Tuy nhiên, một nhân viên giám sát tòa nhà đã nhận thấy điều bất thường và báo cảnh sát.

Chiếc xe bán tải đậu trên đường có mùi khó chịu khiến người dân tò mò.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức đến hiện trường vào khoảng 10 giờ sáng, tiến hành kiểm tra và tìm thấy một thi thể nữ giới đang phân hủy bên trong xe. Cảnh sát cho biết, họ không tìm thấy dấu vết tội phạm tại hiện trường và dự kiến sẽ có một cuộc khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Kuala Lumpur để xác định thêm thông tin.

Cũng theo thông tin từ cảnh sát, dựa trên các dấu vết để lại, nạn nhân có thể đã tử vong được khoảng 4 ngày. Dịch cơ thể chảy ra trong xe khiến việc di dời thi thể gặp phải một số trở ngại. Trong khi đó, người dân cho biết họ thường thấy chiếc xe bán tải màu đen này đỗ lại tại đây nhiều ngày.

Cảnh sát cũng nói thêm rằng họ không tìm thấy bất kỳ giấy tờ chứa thông tin nhận dạng nào trên thi thể nên họ chưa thể xác định được danh tính của người đã khuất. Do đó, các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính người phụ nữ này cũng như truy tìm chủ sở hữu chiếc xe.

Thông tin bất ngờ từ chủ xe, vụ việc đang được điều tra

Các nhân viên cứu hỏa phát biểu với hãng tin China Press cho biết việc đưa thi thể ra khỏi xe rất khó khăn vì nó đang phân hủy và đang rò rỉ "dịch cơ thể", gần như dính chặt vào ghế hành khách.

Phóng viên quan sát thấy mùi hôi từ xe đã thu hút côn trùng bay đến hiện trường.

Việc điều tra cho thấy nạn nhân tử vong trong chiếc xe bán tải không phải là chủ xe và hiện họ đã tìm được chủ nhân của chiếc xe này. Chiếc xe bán tải được cho là thuộc về một người phụ nữ khác.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

Khi được thông báo tin tức, chủ xe đã vô cùng kinh ngạc, vội đến hiện trường và ám ảnh với những hình ảnh trước mắt. Người phụ nữ khai với cảnh sát mình không hề quen biết người phụ nữ tử vong trong chiếc xe của mình, cũng không biết tại sao nạn nhân lại có mặt ở trong xe.

Chủ xe lên tiếng giải thích thêm rằng cô đã phải để chiếc xe bán tải đậu bên lề đường từ nhiều tháng nay do khu nhà mà cô đang sinh sống không có chỗ đậu xe. Chiếc xe bán tải do đó đã được dùng để chứa đồ đạc linh tinh của chủ xe.

Có lần, người phụ nữ đã phải đập vỡ cửa kính xe của chính mình vì quên mang theo chìa khóa. Kết quả là, để thuận tiện hơn, cô đã không còn khóa xe nữa. Điều này nghĩa là bất kỳ ai muốn đều có thể mở cửa xe ô tô của cô.

Vì cảnh sát không tìm được dấu hiệu tấn công nào trên cơ thể nên họ cho rằng có thể nạn nhân đã bị đột tử trong khi mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được điều tra để tìm ra nguyên nhân chính xác gây tử vong.

"Hiện tại, vụ việc được xác định là do đột tử. Chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ của bất kỳ người dân nào có thông tin. Hoặc ai có người thân mất tích xin hãy liên hệ với Đồn cảnh sát Wangsa Maju chúng tôi theo số điện thoại 03-9289 9222", trích thông báo của cảnh sát địa phương.

Gia Linh (Theo Mothership)