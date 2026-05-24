Xe cấp cứu đang trên đường làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn, nữ nhân viên y tế tử vong thương tâm

Gia Linh
|

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan, khi một nữ nhân viên y tế trên xe cứu thương đang trên đường tới hiện trường ứng cứu thì gặp nạn.

Mới đây, một chiếc xe cứu thương ở Thái Lan đang trên đường làm nhiệm vụ thì gặp nạn đã khiến nhiều người xót xa. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra tại tỉnh Uttaradit hôm thứ Năm, 21/5 vừa qua và khiến một nữ nhân viên y tế thiệt mạng. Nhân viên này được xác định là June, một kỹ thuật viên cấp cứu y tế cao cấp (AEM) từ Bệnh viện Nam Pat ở Uttaradit, đang làm việc với Hiệp hội Cứu hộ Nam Pat trong quá trình cấp cứu.

Bệnh viện Nam Pat đã đăng tải một bức ảnh và lời tưởng nhớ đến nữ nhân viên y tế hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, với nội dung: “Cầu mong người đồng nghiệp trẻ tuổi của chúng tôi được yên nghỉ.”

Xe cứu thương gặp nạn, nữ nhân viên y tế thiệt mạng thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường thương tâm khiến 1 nữ nhân viên y tế thiệt mạng.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 21/5, khi June cùng Hiệp hội Cứu hộ Nam Pat đến hỗ trợ các nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông ở tiểu khu Nam Khrai, huyện Nam Pat, tỉnh Uttaradit.

Chiếc xe cứu thương được cho là đang trên đường đến hiện trường thì gặp tai nạn khoảng 1 km trước khi đến nơi, gần Vườn quốc gia Ton Sak Yai. Hiệp hội cứu hộ cho biết mưa đã khiến đường trơn trượt, khiến xe bị văng ra khỏi đường.

Xe cứu thương gặp nạn, nữ nhân viên y tế thiệt mạng thương tâm - Ảnh 2.

Nữ nhân viên June đã không may thiệt mạng trong vụ việc.

Hiệp hội cứu hộ Nam Pat cho biết đội của họ đã làm việc hết công suất và phối hợp với tất cả các đơn vị cứu hộ ở Uttaradit để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, June đã không qua khỏi và được cho là đã qua đời vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22/5. Sự ra đi của cô gái trẻ với tấm lòng đầy nhiệt huyết không chỉ là mất mát của gia đình nạn nhân mà còn của cả cộng đồng. Nhiều người dù không quen biết cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của cô June.

Bên cạnh đó, vụ tai nạn cũng là một lời nhắc nhở với các tài xế xe cứu thương cần phải thận trọng hơn nữa. Với đặc thù nghề nghiệp, nhưng chiếc xe này thường chạy với tốc độ cao nên nếu có sự cố xảy ra thì sẽ dễ chịu nhiều rủi ro.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

