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Xe buýt đâm xe tải giữa đường cao tốc đông đúc, ít nhất 23 người thiệt mạng

Chi Chi
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Phần còn lại biến dạng của chiếc xe buýt gần như vỡ vụn hoàn toàn.

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng khi một chiếc xe buýt chở các bệnh nhân y tế và một chiếc xe tải va chạm tại Brazil ngày 19/8. Vụ va chạm trực diện xảy ra trên một tuyến đường cao tốc khi chiếc xe tải lấn sang làn đường của phương tiện khác, cảnh sát địa phương cho biết.

Các hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn tại bang Parana thuộc miền nam Brazil cho thấy phần còn lại biến dạng của chiếc xe buýt gần như vỡ vụn hoàn toàn. Chiếc xe buýt của sở y tế hội đồng đang chở các bệnh nhân đến các trung tâm y tế tại thành phố Curitiba thì bị đâm vào khoảng 3 giờ 30 phút giờ địa phương.

Vụ tai nạn xe buýt thảm khốc tại Brazil, 23 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Vụ tai nạn xe buýt thảm khốc tại Brazil, 23 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Vụ tai nạn xe buýt thảm khốc tại Brazil, 23 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Hình ảnh tại hiện trường

Hai trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, cùng với tài xế xe tải. “Ít nhất 23 trường hợp tử vong đã được xác nhận. Hầu hết các nạn nhân đều ở trên xe buýt,” nhà chức trách địa phương cho biết.

Ít nhất năm người khác cũng bị thương với ba người sống sót đang trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên một tuyến cao tốc nối phần phía nam của đất nước với Sao Paulo, bang giàu có nhất của Brazil. Thống đốc bang Ratinho Junior cho biết: “Trước thảm kịch ở Ipiranga, tôi đã tuyên bố ba ngày quốc tang chính thức trên toàn bang. “Trong khoảnh khắc đau thương sâu sắc này, sự đoàn kết của tôi hướng về các gia đình đã mất đi những người thân yêu và tất cả những ai bị thương.”

Vụ va chạm được mô tả là tai nạn giao thông tồi tệ nhất tại Parana trong hơn 5 năm qua.

Nguồn: The Sun

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Tags

xe buýt

xe tải

thiệt mạng

cao tốc

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