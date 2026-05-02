Xe buýt chìm xuống sông do tài xế tập sự gây tai nạn khi đang chở khách

Chi Chi |

Một tài xế xe buýt tập sự đã gây tai nạn khiến cô và các hành khách rơi xuống sông Seine.

Chiếc xe buýt chở ba hành khách vừa rời khỏi một trạm dừng vào khoảng 9:30 sáng tại khu vực Juvisy-sur-Orge thuộc thủ đô nước Pháp thì đâm vào một chiếc ô tô đang đỗ và lao xuống nước, kéo theo phương tiện đó cùng với nó.

Những hình ảnh kinh ngạc cho thấy chiếc xe buýt bị chìm cùng một chiếc ô tô màu xanh nổi gần đó.

Các dịch vụ khẩn cấp và lính cứu hộ Pháp làm việc khi một chiếc xe buýt chở khách rơi xuống sông Seine, ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Những người chứng kiến đã nhanh chóng lao đến để đưa bốn người ra khỏi dòng sông khi các đội cứu hộ khẩn cấp có mặt với 16 xe cứu hỏa, 34 lính cứu hỏa, 60 sĩ quan cảnh sát và các đội cứu hộ đường sông.

"Tôi nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra khi nghe thấy tiếng la hét và tôi nhìn ra cửa sổ rồi thấy mọi người ở dưới nước, ba người đang bơi," một nhân chứng tên là Natasha nói với truyền thông địa phương, theo tờ Telegraph.

Cô cho biết mình đã ném một chiếc phao cứu sinh cho một phụ nữ trẻ. "Người đó đã chộp lấy nó và tìm cách leo lên sân thượng của tôi. Cô ấy đang bị sốc và không thể nói năng mạch lạc... điều đó thật sự rất đáng kinh ngạc," cô nói.

Huấn luyện viên chèo thuyền Doriane Ledain cho biết cô đã nhìn thấy chiếc xe buýt rơi xuống sông và lao đến để giúp đỡ.

Các đội cứu hộ trục vớt một chiếc ô tô từ sông Seine sau khi một chiếc xe buýt chở khách đâm vào nó. AFP via Getty Images

"Hai người phụ nữ bám chặt vào thuyền của tôi. Họ đang bị sốc và chắc chắn là không biết bơi," cô nói. "Họ đã kiệt sức. Họ không còn nói được gì nữa." "Họ rất may mắn," nhân viên cứu hộ Merlin Sacotte nói, đồng thời cho biết thêm rằng nếu sự trợ giúp đến muộn vài phút, "Chúng tôi đã không nhìn thấy vụ tai nạn và sẽ không thể can thiệp kịp thời."

Thị trưởng Lamia Bensarsa Reda cho biết tất cả 4 người trên xe đều an toàn.

"Đó là một sự hoảng sợ hơn là bất cứ điều gì nghiêm trọng, nhưng là một cú sốc lớn khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm," bà viết trên Facebook, theo tờ Telegraph. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho các bến sông."

Tháng 7 năm ngoái, sông Seine đã được mở cửa cho công chúng bơi lội lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, với các khu vực được chỉ định bao gồm các sàn mới xây gần tháp Eiffel.

Nguồn: NYPost

