Xe bán tải bọc thép Legionnaire gây bất ngờ khi xuất hiện

Theo ghi chú trong ấn phẩm Defence Blog, nền tảng 4×4 này được thiết kế để lấp đầy khoảng cách giữa các xe quân sự không bọc thép và xe bọc thép chở quân hạng nặng hơn như BTR-82A.

Bề ngoài Legionnaire trông giống xe bọc thép chở quân BTR-40 và BTR-152 của Liên Xô, nhưng được trang bị linh kiện tối tân và các đặc tính được cập nhật, đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện tại. Nhà phát triển mô tả nó là một nền tảng đa năng, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hậu cần và hỗ trợ trên chiến trường.

Xe được chế tạo trên khung gầm 4x4 với cabin bọc thép và thùng hàng mở. Khoang sau có thể được sử dụng để chở hàng tiếp tế, cơ động quân nhân hoặc lắp đặt tháp súng máy.

Xe bán tải bọc thép Legionnaire.

Xe có cấp độ bảo vệ BR 5 - lớp giáp có khả năng chống lại mảnh pháo và đạn SVD 7,62×54 mm có lõi thép từ khoảng cách 10 mét.

Chiếc xe này nặng 6,5 tấn, có khả năng mang tải trọng 2,5 tấn, tốc độ tối đa 100 km/giờ và phạm vi hoạt động 750 km.

Xe bán tải được trang bị động cơ YaMZ-234 công suất 200 mã lực nổi tiếng với độ tin cậy và khả năng vận hành êm ái, đặc biệt quan trọng đối với các loại xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

Cần nhấn mạnh, xe bọc thép hậu cần cỡ nhỏ đang ngày càng trở nên quan trọng khi máy bay không người lái (UAV) phát triển. Những chiếc FPV cỡ lớn liên tục mở rộng phạm vi hoạt động và bắt đầu tấn công ồ ạt vào đoàn xe hậu cần, làm kiệt sức các đơn vị tiền tuyến.

Trong điều kiện như vậy, sự hiện diện của xe bán tải bọc thép hạng nhẹ giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của người lái và cho phép họ thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn.

Xe bán tải bọc thép Jura-Evac và UAT-TISA

Những phát triển tương tự cũng tồn tại ở Ukraine, bao gồm xe bán tải bọc thép UAT-TISA của UkrArmoTech và Jura-Evac của công ty Praktika. Cả hai loại này đều đã bắt đầu được đưa vào biên chế Quân đội Ukraine.

UAT-TISA được xây dựng trên khung gầm xe bọc thép TOYOTA LC79 gia cố, được thiết kế để chở 4 người, bao gồm 2 thành viên kíp lái, cũng như hàng hóa nặng tới 1 tấn. Xe được trang bị giáp bảo vệ cấp độ 1 theo tiêu chuẩn STANAG 4569 và bắt đầu được giao cho Quân đội Ukraine vào tháng 5 năm 2025.

Jura-Evac được thiết kế dựa trên khung gầm Land Cruiser 70. Các nhà thiết kế đã cải tiến khung cơ sở bằng cách lắp đặt một khoang bọc thép có khả năng bảo vệ ở cấp độ PZSA-4, tương đương tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp độ 1. Xe bọc thép này đã được biên chế vào Quân đội Ukraine từ tháng 10 năm 2024.