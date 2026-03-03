Ông Chu đang điều hành một doanh nghiệp chuyên thiết kế và thi công nội thất nhà ở theo yêu cầu tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Người đàn ông này đã mua một chiếc xe Audi vào năm 2022 với giá khoảng 431.800 NDT (1,6 tỷ đồng).

Theo lời kể của ông Chu, tháng 10/2025, mẹ ông bị gãy tay nên ông về quê thăm bà. Ngày 18/11/2025, khi lái xe gần đến nhà, tại đoạn đường bê tông nhỏ trong làng có nhiều khúc cua liên tiếp, điện thoại của ông bất ngờ trượt sang ghế phụ.

“Khi tôi với tay lấy điện thoại, tôi cúi người xuống và vô tình đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, khiến xe lao thẳng xuống ao” , ông Chu nói.

Con đường nơi xảy ra tai nạn rộng khoảng 2,7 mét. Chiếc xe sau đó rơi xuống ao gần như theo phương thẳng đứng và chết máy ngay lập tức. Thời điểm đó, cửa sổ phía ghế lái đang mở. Ông Chu đã trèo ra ngoài qua cửa sổ và may mắn không bị thương trước khi xe chìm xuống.

Sau khi tai nạn xảy ra, công ty bảo hiểm đã đến hiện trường kiểm tra. Đến khoảng 8-9 giờ tối cùng ngày, chiếc xe mới được trục vớt.

Do xe bị ngập nước nghiêm trọng và gần như không thể sửa chữa, vụ việc được xử lý theo diện “bảo hiểm thiệt hại toàn bộ”. Hai tuần sau, phía bảo hiểm liên hệ với ông Chu, yêu cầu ông tất toán khoản vay mua xe còn lại và nộp giấy chứng nhận đăng ký xe.

Ông Chu cho biết ông đã làm theo yêu cầu, trả hết khoản vay thế chấp và gửi giấy tờ về chi nhánh bảo hiểm tại quê nhà. Ngày 26/12/2025, một nhân viên bảo hiểm thông báo rằng báo cáo điều tra nội bộ không phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Hồ sơ sẽ được gửi về chi nhánh tỉnh Chiết Giang để phê duyệt và việc bồi thường sẽ được tiến hành nếu không có vấn đề bất thường.

Tuy nhiên, ngày 6/1/2026, ông Chu nhận được văn bản chính thức từ chối bồi thường từ công ty bảo hiểm. Thông báo nêu rõ: “Người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm hoặc người điều khiển phương tiện đã cố ý gây ra tai nạn” , do đó công ty không có nghĩa vụ chi trả.

Ông Chu phản bác kết luận này. Ông cho biết chiếc xe mới sử dụng được 3-4 năm. Tháng 9/2025, ông còn chi hơn 5.000 NDT (gần 20 triệu đồng) để thay 4 chiếc lốp mới.

Ông đặt câu hỏi: “Tại sao tôi lại phải cố ý đẩy một chiếc xe còn tốt xuống ao? Tôi chỉ yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán khoản tiền mà tôi đáng được nhận”.

Theo hợp đồng bảo hiểm thương mại, mức bảo hiểm thiệt hại xe cơ giới của ông là 366.500 NDT (1,3 tỷ đồng).

Phía bảo hiểm cho biết quyết định từ chối dựa trên báo cáo giám định chung của một tổ chức thẩm định bên thứ ba. Báo cáo nêu rõ đoạn đường xảy ra tai nạn là đường bê tông có nhiều khúc cua liên tục, mặt đường ở mức trung bình, không có dấu hiệu bị can thiệp hay hư hỏng bất thường.

Xe đã rẽ phải với góc lớn để tránh các thanh gỗ dựng bên đường, sau đó rơi xuống nước gần như vuông góc với bờ. Góc xoay vô lăng được cho là không phù hợp với phản xạ thông thường khi xử lý tình huống bất ngờ. Lời giải thích “với tay lấy điện thoại khiến xe lao xuống nước” bị cho là không thống nhất với dữ liệu kỹ thuật.

Ngoài ra, báo cáo còn chỉ ra rằng vào thời điểm xảy ra tai nạn, giá thị trường của cùng mẫu xe chỉ dao động khoảng 250.000-300.000 NDT (950 - 1,1 tỷ đồng), trong khi mức bảo hiểm thiệt hại cao hơn đáng kể so với giá trị thị trường. Cơ quan thẩm định từ đó nhận định đây là vụ việc có yếu tố “cố ý”.

Ông Chu không đồng ý với kết luận này và cho rằng các phân tích kỹ thuật không phản ánh đúng hoàn cảnh thực tế.

Phía công ty bảo hiểm cho biết, căn cứ vào kết quả giám định hiện tại, họ kiến nghị chủ xe giải quyết tranh chấp thông qua con đường tố tụng tại tòa án.

Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền. Câu chuyện này cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, khi nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về cách phân định giữa một tai nạn do phút sơ suất cá nhân và hành vi cố ý trục lợi bảo hiểm.

