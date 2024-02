Xe Apple thu thập bản đồ Việt Nam lộ diện: Có lô 20 chiếc Hyundai Tucson, chạy suốt 8 tháng

Trên website của Apple Maps, thông tin quá trình chụp ảnh bản đồ tại Việt Nam đã được công khai. Quá trình bắt đầu từ ngày 16/2 tại Đông Nam Bộ, tiếp đến Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ (5/3) và Đồng bằng sông Hồng (8/3), cuối cùng kết thúc vào ngày 24/10. Tại Việt Nam, Apple Maps chỉ sử dụng ô tô thu thập dữ liệu, không sử dụng hệ thống di động như thiết bị gắn trên ba lô.

Kế hoạch triển khai xe thu thập dữ liệu bản đồ của Apple tại Việt Nam.

Được biết, trong số ô tô được Apple Maps sử dụng tại Việt Nam bao gồm lô 20 xe Hyundai Tucson đã được bàn giao từ tháng 7/2023. Điểm chung của số xe này là có màu trắng, thuộc phiên bản Turbo, thời điểm đó có giá bán đề xuất 1,05 tỷ đồng. Đối tác mua xe là Hertz và Apple. Trong đó, Hertz là công ty cho thuê xe khá danh tiếng trên toàn thế giới.

Có trụ sở tại Mỹ, Hertz hiện có chi nhánh tại rất nhiều quốc gia trên thế giới như Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin, châu Phi, Trung Đông, châu Á, Úc và New Zealand. Công ty này vào Việt Nam năm 2018.

Apple đã chuẩn bị số xe sử dụng tại Việt Nam từ giữa 2023. Ảnh: Hyundai Trường Chinh

Xe chuyên dụng của Apple sẽ trang bị thiết bị chụp LiDAR gắn bên ngoài cùng hệ thống máy tính, iPhone, iPad phục vụ cho người điều khiển bên trong. Trong tương lai, người dùng có thể xem trực tiếp hình ảnh bản đồ Việt Nam do camera xe Apple thu về, tương tự tính năng Look Around của Google Street View. Hãng sẽ tự động xóa biển số xe hay khuôn mặt người lọt vào khung hình trước khi tải lên hệ thống.

Tại Mỹ, xe Apple Maps sử dụng là Subaru Impreza nhưng tại Việt Nam là Hyundai Tucson. Ảnh: Hyundai Trường Chinh

Từ năm 2012, Apple Maps đã trở thành ứng dụng bản đồ mặc định trên iPhone, iPad và Macbook. Đến năm 2018, ứng dụng được mạnh tay nâng cấp sau thời gian dài bị người dùng phàn nàn vì thiếu chính xác.