Xây mái vòm Kim Quy lớn nhất thế giới trong 10 tháng: Nhà thầu kể về áp lực tiến độ 'khủng khiếp' và nguyên tắc ‘không để lãng phí dù chỉ 1 phút’

Nhà Triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Trong dịp 2/9 vừa qua, Nhà Triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã được giới thiệu với hệ thống mái vòm thép nặng khoảng 24.000 tấn. Công trình được thực hiện bởi ba doanh nghiệp trong nước chuyên về kết cấu thép, gồm ATAD, QH Plus và Đại Dũng, với sự điều phối từ chủ đầu tư Vingroup.

“Sự khủng khiếp về tiến độ”

Ngày 2/9/2024, trong kỳ nghỉ lễ, ông Đỗ Đức Trung – Giám đốc Kinh doanh Công ty Kết cấu thép ATAD – nhận cuộc gọi thông báo về việc tham gia dự án mái vòm thép Nhà Triển lãm Kim Quy. Đây là hạng mục quan trọng và phức tạp nhất của Trung tâm Triển lãm Việt Nam - dự án quy mô Top 10 thế giới.

Ngay sau đó, ATAD bắt đầu huy động toàn bộ nhân sự cho kế hoạch thi công. Theo tính toán thông thường, với khối lượng khoảng 24.000 tấn thép, thời gian hoàn thành có thể kéo dài 1,5 đến 2 năm. Tuy nhiên, yêu cầu từ chủ đầu tư Vingroup là phải hoàn thành trong vòng 10 tháng.

“10 tháng là toàn dự án. Riêng mái vòm thép thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 5 tháng, do phải xong phần móng mới có thể lắp đặt. Vòm thép cũng phải hoàn thiện trước 25/4/2025 để có thể lắp đặt mái và các hạng mục khác. Đấy là một sự khủng khiếp về tiến độ”, ông Trung nhớ lại.

ATAD được giao 2 trong số 9 sảnh của Nhà Triển lãm Kim Quy, chiếm 20% tổng khối lượng thép của công trình. Mặc dù phải đến cuối tháng 11, công đoạn thi công mái vòm thép mới bắt đầu, nhưng ATAD đã lập tức huy động 8 nhà máy vào cuộc để sản xuất ống thép khổ lớn cho công trình. Theo yêu cầu nghiêm ngặt từ chủ đầu tư, đội ngũ giám sát được cử tới từng nhà máy để kiểm soát chất lượng của từng cấu kiện.

“Module do nhà máy này sản xuất phải ăn khớp với Module tiếp nối của một nhà máy khác. Dàn thép ống có khẩu độ rất lớn nhưng khi khớp nối với nhau, sai số cho phép chỉ tính bằng milimet, và không có thời gian cho từng sai số dù nhỏ nhất. Phải một đập ăn ngay, không có cơ hội làm lại”, ông Trung lý giải.

Với 112 ngày thi công, ngày 25/4/2025, ATAD là đơn vị kết cấu thép hoàn thành đầu tiên, mở đầu cho những cột mốc tiến độ thần tốc của dự án.

Cùng thi công với ATAD còn có QH Plus và Đại Dũng. Trong đó, công ty QH Plus đảm nhiệm thi công 3 sảnh, với tổng khối lượng thép tương đương ATAD.

Ông Nguyễn Hoàng Huân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép QH Plus cho biết, thời điểm đó, công ty đang triển khai gần 20 dự án cả trong và ngoài nước, nhưng vẫn huy động 500 nhân sự sản xuất tập trung gia công thép ống tại nhà máy. Cùng với đó là 150 cán bộ, kỹ sư túc trực trên công trường, bởi xác định đây là “ưu tiên số 1”.

Với đặc thù thi công trên cao, vị trí cao nhất lên tới 56m, hệ thống cẩu lớn từ 350 - 500 tấn được huy động tối đa. Cuối năm vốn là cao điểm xây dựng trên cả nước, nhưng nhờ mạng lưới nhà cung cấp lâu năm, các nhà thầu đã gom được gần như toàn bộ lực lượng miền Bắc dồn về Cổ Loa.

Giai đoạn cao điểm, trên công trình dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia có tới 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc. Hàng trăm nhà thầu được huy động. Số lượng máy móc lên tới hàng nghìn. Nhờ đó, dự án đã về đích đúng kế hoạch, chỉ sau 10 tháng. Trong khi, kỷ lục thế giới với những công trình quy mô tương đương là 36 tháng.

Không để lãng phí dù chỉ 1 phút

Theo ông Đỗ Đức Trung, chủ đầu tư Vingroup luôn duy trì cơ chế kiểm soát tiến độ chặt chẽ: “Mọi phương án từ thiết kế đến thi công đều được lập kế hoạch chi tiết, báo cáo mỗi ngày 2 lần để kiểm soát từng mốc tiến độ. Nếu gặp mưa gió, họ lập tức điều chỉnh kế hoạch ngay tại hiện trường, không để lãng phí dù chỉ là một phút”.

Thực tế, QH Plus, ATAD hay Đại Dũng đều có kinh nghiệm ở những dự án lớn trong nước và quốc tế. QH Plus từng gây tiếng vang khi đảm nhiệm toàn bộ kết cấu thép cho Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Việt Nam, đồng thời tham gia dự án Nhà máy VinFast cùng nhiều dự án Vinhomes. ATAD cũng đã hoàn thành hơn 4.000 công trình kết cấu thép tại hơn 60 quốc gia, thực hiện hơn 30.000 tấn kết cấu thép tại dự án VinFast Hải Phòng. Trong khi, Đại Dũng từng là nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho 2 sân vận động tại World Cup 2022 tổ chức ở Qatar.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tham gia các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như Trung tâm Triển lãm Việt Nam là cơ hội để củng cố năng lực thi công và quản trị, từ đó có thể tham gia vào nhiều dự án quốc tế hơn trong tương lai.