Xanh SM thông báo tạm dừng dịch vụ tại khu vực sau: Người dân chú ý!

Ngày 07/10/2025, Xanh SM đã phát đi thông báo tạm dừng dịch vụ vận tải tại khu vực Thái Nguyên vào ngày do ảnh hưởng của bão số 11 . Việc tạm dừng này được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hành khách và đội ngũ tài xế (Bác Tài Xanh) trước diễn biến phức tạp của cơn bão, bao gồm mưa lớn, ngập lụt và các nguy cơ mất an toàn giao thông tiềm ẩn.

Theo thông báo chính thức, Xanh SM bày tỏ mong muốn khách hàng thông cảm cho sự bất tiện này và chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển. Hãng cam kết sẽ nhanh chóng khôi phục dịch vụ và cập nhật thông tin đến khách hàng ngay khi điều kiện thời tiết tại Thái Nguyên được cải thiện và đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào ngày 01/10/2025 , Xanh SM cũng đã áp dụng biện pháp tương tự tại khu vực Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Quyết định này được đưa ra để phòng ngừa rủi ro giao thông và ngập lụt do tác động của bão số 10 , bảo vệ an toàn cho cả khách hàng và tài xế trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Trong bối cảnh thời tiết tại nhiều khu vực có thể xuất hiện gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng do tác động của bão, Xanh SM cũng đưa ra một số khuyến cáo quan trọng tới khách hàng:

Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra ngoài: Khách hàng chỉ nên di chuyển khi thực sự cần thiết để tránh các rủi ro không đáng có.

Theo dõi thông tin thời tiết và giao thông: Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và tình hình các tuyến đường để chủ động sắp xếp lộ trình.

Hỗ trợ tài xế khi di chuyển: Khi sử dụng dịch vụ của Xanh SM, khách hàng nên chia sẻ với tài xế về những tuyến đường an toàn, ít có nguy cơ ngập lụt để giúp hành trình được thuận lợi và an toàn hơn.

Xanh SM là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển thuần điện tại Việt Nam, trực thuộc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM). Công ty được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, vào ngày 06/03/2023, với mục tiêu thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh và bền vững.

Hiện hãng đã mở rộng hoạt động tới 34 tỉnh, thành phố, trở thành nền tảng gọi xe điện có độ phủ rộng nhất cả nước.



