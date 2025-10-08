Lịch sử giá vàng vượt ngưỡng 4.000 USD và thông tin quan trọng cho những ai mua vàng miếng SJC từ hôm nay

Giá vàng thế giới trong ngày 8/10/2025 tiếp tục đà tăng mạnh, lập các mức kỷ lục mới, áp sát và có thời điểm vượt mốc lịch sử 4.000 USD/ounce .

Động lực chính thúc đẩy "cơn sốt" vàng này là do sự bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng leo thang, củng cố vị thế trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Ngoài ra, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đã tạo nên một áp lực tăng giá không ngừng. Theo PBOC, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng tháng thứ 11 liên tiếp, đạt hơn 74 triệu ounce vào cuối tháng 9, tăng nhẹ so với tháng trước. Giá trị dự trữ tương ứng tăng từ 253,8 tỉ USD lên 283,2 tỉ USD.

Tình hình này cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi an toàn để bảo toàn tài sản trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động. ﻿

Giá vàng miếng SJC hôm nay ở thị trường trong nước đã tăng thêm khoảng 500.000 - 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước và đang áp sát ngưỡng 141,9 triệu đồng/lượng.﻿

Tính đến 8h30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ niêm yết giá bán ra quanh mốc 140,6 - 141,9 triệu đồng/lượng. Mức giá mua vào dao động từ 139,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 9999 tại các công ty lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào khoảng 136 triệu đồng/lượng và bán ra 138 - 140 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 - 900.000 đồng/lượng.﻿

Giá vàng SJC hôm nay 8/10 tăng lên sát mức 142 triệu đồng/lượng.

Lưu ý mua vàng miếng SJC từ hôm nay

Trong thông báo phát đi, từ hôm nay ngày 8/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chuyển sang hình thức đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến qua website công ty.

Quy định mới nêu rõ, khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng SJC phải đăng ký thành công trên hệ thống trực tuyến trước khi đến giao dịch. Hình thức này chỉ áp dụng tại 2 địa điểm ở TP.HCM là chi nhánh tại phường Bàn Cờ và phường An Nhơn.

Khách hàng chỉ cần đăng ký qua mạng sẽ được hẹn giờ đến nhận vàng, thay vì xếp hàng từ sáng sớm.

Các thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản mua vàng miếng SJC bao gồm: CCCD, họ tên, email và địa chỉ cư trú. SJC cũng nhấn mạnh, nếu thông tin khách hàng cung cấp có bất kỳ sai lệch nào, công ty có quyền từ chối giao dịch. Giá bán vàng miếng SJC sẽ được chốt tại thời điểm khách hàng tới chi nhánh giao dịch để nhận vàng.

Quyết định này của SJC nhằm giải tỏa tình trạng ùn ứ, chen lấn tại các điểm bán, đồng thời giúp khách hàng có thể giao dịch một cách trật tự, văn minh và hiệu quả hơn. Người dân có nhu cầu mua vàng miếng SJC cần lưu ý theo dõi và thực hiện đúng quy trình đăng ký mới của công ty.

Trước đó, Bảo Tín Minh Châu cũng có sự điều chỉnh nhỏ về hoạt động kinh doanh. Nhà vàng này cũng ra thông báo tạm ngừng phục vụ ﻿tại tất cả các cơ sở kinh doanh vào sáng 7/10 do ảnh hưởng của mưa bão.