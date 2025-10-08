Ngày 07/10/2025 – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký kết 02 Hợp đồng tín dụng quan trọng với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD . Khoản tín dụng này được dành cho dự án trọng điểm thuộc Chuỗi dự án Khí – Điện Lô B – Ô Môn: Dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 (thượng nguồn) và Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (trung nguồn).

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo cấp cao của Petrovietnam và Vietcombank.

Hai hợp đồng tín dụng này được ghi nhận là lớn nhất trong ngành năng lượng Việt Nam dành cho một dự án khí. Theo đó, Vietcombank đóng vai trò là ngân hàng cấp tín dụng trung – dài hạn, cung cấp khoản vay hơn 1 tỷ USD, giải quyết thành công bài toán thu xếp vốn cho chuỗi dự án khí có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Petrovietnam và Vietcombank ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn. Ảnh: Vietcombank

Việc thu xếp vốn trong nước thành công diễn ra trong bối cảnh các dự án dầu khí liên quan đến năng lượng hóa thạch đang gặp khó khăn lớn. Theo Petrovietnam, hầu hết các định chế tài chính quốc tế và ngân hàng nước ngoài đã dừng hoặc hạn chế tài trợ tín dụng do xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Sự hợp tác chiến lược giữa Vietcombank (tài chính) và Petrovietnam (công nghiệp – năng lượng) là giải pháp then chốt để đảm bảo nguồn vốn cho dự án trọng điểm quốc gia này.

Trước đó, vào tháng 3/2024, hai bên đã thiết lập nền tảng vững chắc bằng việc ký kết hợp đồng khung thu xếp tín dụng cho toàn bộ Chuỗi dự án.

Vai trò an ninh Năng lượng Quốc gia

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn được xem là dự án năng lượng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam. Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn bao gồm: Dự án phát triển khai thác khí tại Lô B&48/95, Lô 52/97 ở thượng nguồn; dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn ở trung nguồn và 4 dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn ở hạ nguồn, với mức vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD.

Sản lượng khai thác khí dự kiến khoảng 5,06 tỷ m3 khí/năm, cung cấp cho tổ hợp 4 nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, với tổng công suất lắp đặt dự kiến lên đến 3.800MW. Đây là dự án trọng điểm của Nhà nước, dự tính mang lại nguồn thu khoảng 30 tỷ USD cho Nhà nước và khoảng 11 tỷ USD cho các đối tác trong suốt vòng đời dự án.

Các dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn có vai trò cung cấp khí ổn định cho các nhà máy điện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án khí - điện lớn bậc nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới gần 12 tỷ USD. Ảnh: Công Thương

Việc triển khai thành công sẽ góp phần quan trọng vào việc giảm phụ thuộc nhập khẩu năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí, năng lượng sạch theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và cam kết giảm phát thải của Chính phủ Việt Nam tại COP26.

Tại lễ ký kết, đại diện Petrovietnam nhấn mạnh: " Chuỗi dự án là dự án chiến lược của ngành dầu khí và an ninh năng lượng quốc gia. Với sự đồng hành của Vietcombank, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ được triển khai hiệu quả ."

Đại diện Vietcombank khẳng định: " Khoản tín dụng hơn 1 tỷ USD này không chỉ đóng góp cho an ninh năng lượng quốc gia mà còn khẳng định trách nhiệm tiếp sức cho khát vọng phát triển bền vững của đất nước ."

Tháng 6/2023, nhận thấy những khó khăn tại dự án Nhà máy điện Ô Môn III & IV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định giao PetroVietnam chính thức là chủ đầu tư tiếp tục triển khai hai dự án này; đánh dấu mốc quan trọng khi PetroVietnam tham gia đầu tư vào toàn Chuỗi dự án từ thượng nguồn tới hạ nguồn.

Đại diện các đối tác của PetroVietnam trong thực hiện Chuỗi dự án khí điện lô B-Ô Môn gồm: Tập đoàn Mitsui (Nhật Bản), Tập đoàn MOECO (Nhật Bản) và Tập đoàn PTTEP (Thái Lan).











