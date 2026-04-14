Xanh SM đổi tên

Thảo Vân |

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) công bố chuyển đổi thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM.

GSM cho biết, việc đổi tên thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM nhằm thống nhất nhận diện trong toàn bộ hệ thống. Hoạt động này nằm trong kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế và đánh dấu 3 năm doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Trong các thông cáo báo chí quốc tế cũng như báo cáo tài chính của VinFast - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, Green SM cũng đã được dùng nhất quán từ trước đến nay.

Doanh nghiệp đồng thời cập nhật phiên bản mới của ứng dụng Green SM, cho phép sử dụng tại các quốc gia mà GSM đang triển khai dịch vụ. Ứng dụng tích hợp một số tính năng như cá nhân hóa hành trình và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Xanh SM đổi tên - Ảnh 1.

Tại Việt Nam, GSM đưa vào vận hành tổng đài 1555, thay thế số 1900 2088 trước đây. Người dùng có thể gọi xe qua tổng đài, ứng dụng hoặc vẫy xe trực tiếp trên đường.

GSM cũng mở rộng mô hình nền tảng (platform) sang hai thị trường Indonesia và Philippines. Mô hình này cho phép cá nhân và doanh nghiệp sở hữu xe điện VinFast tham gia cung cấp dịch vụ theo hệ thống của GSM.

Sau 3 năm hoạt động, Green SM hiện có mặt tại 4 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines, với hơn 186.000 ô tô và xe máy điện đang vận hành. Doanh nghiệp cho biết đã thực hiện khoảng 620 triệu chuyến xe, với tổng quãng đường 4,2 tỷ km, góp phần giảm khoảng 580.000 tấn CO₂.

Green SM hiện hợp tác với gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 hãng xe buýt, đồng thời tạo việc làm cho một lượng lớn tài xế. Sáng kiến liên minh doanh nghiệp mang tên Green Alliance Frontier do GSM khởi xướng thu hút hơn 400 đối tác tham gia.


