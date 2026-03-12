Xăng tăng giá, shipper né "cuốc xa", nhiều người cũng hạn chế ra đường: "Ngoài đi học thì 1 tuần em chỉ đi chơi 1, 2 lần"

Clip: Di Anh

Giá xăng dầu tăng liên tục trong những ngày gần đây đang tạo áp lực lớn lên nhóm tài xế xe công nghệ. Chi phí vận hành tăng nhưng thu nhập chưa chắc cải thiện khiến nhiều người phải tính toán kỹ hơn trước mỗi cuốc xe.

Anh Trương Công Toàn cho biết nếu quãng đường quá xa thì anh buộc phải cân nhắc bỏ bớt. Theo anh, trước đây mỗi ngày chi khoảng 50.000 đồng tiền xăng, nhưng hiện nay con số này đã gần gấp đôi.

“Tầm này nếu đường xa quá thì chắc mình bỏ cuốc, chứ chạy xa quá thì không có thu nhập được. Hồi trước khoảng 50.000 đồng tiền xăng, giờ gần 100.000 đồng rồi. 100.000 đồng là chạy khoảng 8 tiếng, còn chưa biết thu nhập bao nhiêu.” anh Toàn nói.

Ảnh: Di Anh

Tương tự, anh Danh Thanh cho rằng chi phí lớn nhất của nghề này chính là xăng và xe. Khi giá nhiên liệu tăng, hiệu quả công việc giảm rõ rệt.

“Công việc của anh chi phí chính là xăng và xe. Giá xăng tăng thì chạy không hiệu quả. Nói chung mình cũng không mong chuyện này xảy ra, nhưng công việc này thì mình thích thì chạy, không thích thì nghỉ”, anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Tấn cũng cho biết tiền xăng mỗi ngày đã tăng mạnh so với trước. Nếu trước đây chỉ khoảng 60.000 đồng, hiện nay có thể lên tới 80.000 - 90.000 đồng. “Một ngày anh chạy trung bình 12 đến 13 tiếng. Lúc không kẹt xe thì đi khoảng 20 - 30 km/h, nhưng khi kẹt xe chỉ 5 - 10 km/h. Máy vẫn nổ, vẫn hao xăng như vậy”, anh Tấn nói.

Việc một bộ phận tài xế giảm tần suất hoạt động khiến người dùng bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi khi đặt xe. Trong những ngày gần đây, nhiều người cho biết việc gọi xe khó hơn, thời gian chờ lâu hơn và giá cước cũng tăng.

Minh Anh cho biết khoảng 3 đến 4 ngày gần đây việc đặt xe trở nên khó khăn hơn trước. Nhiều lúc cô phải mở cùng lúc nhiều ứng dụng mới có thể gọi được xe.

“Bình thường tuyến đường từ nhà mình đến công ty, khoảng 5 km, giá khoảng 20.000 đồng. Nhưng 3 đến 4 ngày gần đây thì lên khoảng 23.000 - 24.000 đồng. Vào giờ cao điểm như 5 đến 6 giờ chiều hoặc 8 đến 9 giờ sáng thì có thể lên tới 30.000 - 40.000 đồng”, cô nói.

Nguyễn Lê Trúc Linh cũng cho biết có những hôm cô phải chờ gần một tiếng mới gọi được xe về nhà.

“Hồi trước mình đi từ nhà đến đây khoảng 28.000 đồng, bây giờ có khi lên tới 46.000 đồng. Giá tăng khá nhiều nên cũng hơi đau đầu”, Linh chia sẻ.

Trong bối cảnh chi phí đi lại tăng, nhiều người bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt để tiết kiệm. Thay vì di chuyển xa, họ ưu tiên những địa điểm gần nhà hoặc hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Minh Anh cho biết trước đây cuối tuần cô thường đến các quán cà phê xa để làm việc, nhưng hiện nay sẽ chọn những quán gần nhà để có thể đi bộ.

Trong khi đó, Mỹ Duyên cũng quyết định giảm tần suất ra ngoài. “Em cố gắng không đi ra ngoài đường nhiều. Ngoài chuyện đi học thì một tuần em chỉ đi chơi một hai lần, giảm bớt số lần ra ngoài”, Duyên nói.

Giá xăng tăng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của tài xế xe công nghệ mà còn tác động đến thói quen di chuyển của người dùng. Khi chi phí đi lại tăng lên, cả hai phía đều buộc phải điều chỉnh để thích nghi với tình hình mới.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 3.880 đồng, xuống 25.240 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng bớt 3.620 đồng, có giá mới 22.950 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ dầu hỏa) giảm 4.240-7.960 đồng một lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut lần lượt xuống mức 26.470 đồng và 24.420 đồng.

Tại kỳ điều hành này, lần thứ hai sau hơn 2 năm và chỉ diễn ra trong hai ngày, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Ảnh, clip: Di Anh