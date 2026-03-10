Xăng tăng giá, mua trích trữ trong thùng, can được quy định như thế nào trong luật?

Những đợt điều chỉnh giá xăng dầu luôn thu hút sự chú ý lớn từ người dân. Mỗi khi giá có xu hướng tăng, không ít người tranh thủ ghé cây xăng để đổ đầy bình, thậm chí mang theo can hoặc thùng để mua thêm xăng mang về dự trữ. Tâm lý phổ biến là lo giá tiếp tục tăng hoặc muốn có sẵn nhiên liệu để sử dụng cho máy phát điện, máy nông nghiệp hay các thiết bị chạy xăng trong gia đình.

Tuy nhiên, việc mua xăng bằng can rồi mang về nhà cũng khiến nhiều người băn khoăn: hành động này có bị xử phạt hay không, và pháp luật quy định như thế nào?

Ảnh minh họa

Người dân mua xăng bằng can mang về có bị xử phạt?

Theo giải thích từ Bộ Công Thương, hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định cấm người dân mua xăng dầu bằng chai, can hoặc thùng để mang về sử dụng cho nhu cầu cá nhân. Trên thực tế, xăng dầu không chỉ phục vụ phương tiện giao thông mà còn được dùng cho nhiều mục đích khác như vận hành máy nông nghiệp, ghe thuyền, máy phát điện hoặc các thiết bị động cơ nhỏ.

Do đó, việc người dân mua xăng bằng can để phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế không phải là hành vi vi phạm pháp luật và không bị xử phạt.

Điều dễ gây hiểu nhầm là một số quy định xử phạt liên quan đến xăng dầu. Theo Nghị định 99/2020/NĐ-CP, hành vi bán xăng dầu qua chai, can hoặc trụ bơm mini không đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, quy định này chủ yếu áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trái phép, chứ không nhằm vào người tiêu dùng mua xăng để sử dụng.

Ảnh minh họa

Nói cách khác, nếu mua xăng mang về dùng cho mục đích cá nhân thì người dân không bị xử phạt. Nhưng câu chuyện lại khác khi xét tới yếu tố an toàn.

Tích trữ xăng trong nhà có thể gây nguy hiểm

Các cơ quan chức năng cho biết xăng dầu là chất lỏng dễ cháy và rất nguy hiểm về cháy nổ. Vì vậy, dù không bị cấm mua xăng bằng can, việc tích trữ nhiều xăng trong nhà ở vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn.

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an), người dân không nên dự trữ xăng dầu trong nhà ở, đặc biệt là gần khu vực bếp, nguồn nhiệt hoặc thiết bị điện.

Xăng có đặc tính dễ bay hơi. Hơi xăng khi tích tụ trong không gian kín có thể bắt lửa khi gặp tia lửa điện hoặc nguồn nhiệt nhỏ, dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Trong nhiều vụ cháy nhà dân, nguyên nhân được xác định liên quan đến việc sử dụng hoặc chứa xăng không đúng cách.

Luật Phòng cháy và chữa cháy cũng quy định nghiêm cấm hành vi tàng trữ trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ. Trong trường hợp tích trữ số lượng lớn xăng dầu nhưng không bảo đảm điều kiện an toàn, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý theo quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ảnh minh họa

Nếu cần mua xăng mang về, người dân nên lưu ý điều gì?

Trong một số trường hợp như sử dụng cho máy phát điện hoặc máy móc nông nghiệp, người dân có thể cần mua xăng mang về. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên mua lượng vừa đủ dùng, tránh tích trữ quá nhiều trong thời gian dài.

Xăng dầu không nên đặt trong khu vực sinh hoạt hoặc gần bếp nấu, bàn thờ, ổ cắm điện hay thiết bị có thể phát tia lửa. Vật chứa cũng cần đảm bảo kín và phù hợp, tránh sử dụng chai nhựa mỏng hoặc các loại thùng không chuyên dụng vì dễ rò rỉ, bay hơi.

Ngoài ra, xăng để lâu cũng có thể bay hơi hoặc giảm chất lượng, vì vậy việc mua quá nhiều để dự trữ không phải là giải pháp hiệu quả.

Trên thực tế, một số cửa hàng xăng dầu cũng thận trọng khi bán xăng vào can hoặc thùng vì lo ngại rủi ro cháy nổ và trách nhiệm an toàn. Điều này không phải là quy định bắt buộc, nhưng là biện pháp phòng ngừa trong quá trình kinh doanh.

Giá xăng dầu có thể biến động theo từng thời điểm, nhưng các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu số lượng lớn tại nhà. Việc chỉ mua lượng cần thiết cho nhu cầu sử dụng không chỉ giúp tránh lãng phí mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho gia đình và khu dân cư.



