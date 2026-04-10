Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD mới đây cho biết đã hợp tác với chuỗi đồ ăn nhanh KFC tại Trung Quốc nhằm tạo ra trải nghiệm chưa từng có. Người dùng xe điện có thể ghé các cửa hàng, gọi đồ ăn, ngồi tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi trong không gian mát lịm điều hoà trong lúc xe điện được sạc siêu tốc. Tất cả quy trình có thể gói gọn trong vòng chỉ 10 phút.

Kế hoạch này được triển khai thông qua mạng lưới các điểm drive-thru “9 phút”, do BYD phối hợp với Yum China Holdings — đơn vị vận hành KFC tại Trung Quốc — phát triển trên toàn quốc.

Tên gọi “9 phút” không phải ngẫu nhiên. Nó gắn với công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai mà BYD ra mắt hồi tháng 3, được quảng bá có thể sạc tới 97% chỉ trong khoảng thời gian này. Với tốc độ đó, việc sạc xe điện được rút ngắn xuống gần tương đương thời gian đổ xăng và mua đồ ăn nhanh.

Song song với hạ tầng, hãng xe này cũng tích hợp một tính năng đặt món trực tiếp trên xe. Người dùng có thể chọn món ngay từ màn hình điều khiển xe ô tô. Đồng thời, hệ thống sẽ hiển thị các điểm dừng phù hợp trên lộ trình di chuyển. Khi tới nơi, món ăn đã sằng sàng. Cả người và xe được phục vụ rất nhanh.

Theo BYD, mục tiêu của mô hình là giải quyết một trong những điểm bất tiện lớn nhất của xe điện: thời gian chờ sạc khi di chuyển. Việc kết hợp sạc với nhu cầu ăn uống giúp tối ưu thời gian thay vì biến nó thành khoảng chờ bị “lãng phí”.

Tính đến cuối tháng 3, BYD đã hoàn thành trạm sạc nhanh thứ 5.000 tại Trung Quốc và đặt mục tiêu nâng con số này lên 20.000 vào cuối năm nay — một bước đi cho thấy hãng đang đầu tư mạnh vào hạ tầng đi kèm sản phẩm.

Không chỉ là câu chuyện công nghệ

Dù vậy, động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, doanh số nội địa của BYD gần đây đã suy giảm, phần nào phản ánh tình trạng dư cung và việc cắt giảm trợ cấp từ đầu năm 2026.

Trong quý I, doanh số của hãng giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, khi cạnh tranh từ các đối thủ nội địa như Leapmotor (có sự hậu thuẫn của Stellantis) hay thương hiệu Zeekr thuộc Geely ngày càng gay gắt.

Báo cáo tài chính mới nhất cũng cho thấy BYD ghi nhận lần sụt giảm lợi nhuận năm đầu tiên kể từ 2021, trong khi cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông đã giảm khoảng 20% so với một năm trước.

Tuy vậy, hãng vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường xe điện Trung Quốc, với hơn 367.000 xe bán ra trong quý I, theo ước tính của CNBC.

Khi “ăn nhanh” trở thành một phần của hạ tầng

Việc bắt tay với KFC không chỉ mang ý nghĩa tiện lợi, mà còn phản ánh cách các doanh nghiệp đang tận dụng thói quen tiêu dùng sẵn có.

Theo một báo cáo ngành năm 2025, KFC hiện là một trong những chuỗi đồ ăn nhanh lớn nhất tại Trung Quốc. Tính đến cuối năm, hệ thống này có gần 13.000 cửa hàng tại hơn 2.500 thành phố, trong khi McDonald's có khoảng 7.500 điểm bán.

Giới phân tích cho rằng đồ ăn nhanh đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị tại Trung Quốc, nơi nhịp sống nhanh, thời gian làm việc dài và các nền tảng giao đồ ăn phát triển mạnh.

Trong năm 2025, doanh thu của KFC tại Trung Quốc tăng 5%, lợi nhuận hoạt động tăng 8%. Toàn ngành đồ ăn nhanh tại nước này được định giá khoảng 176,3 tỷ USD và được dự báo tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại các thành phố cấp thấp hơn.

Ở góc độ rộng hơn, mô hình “vừa ăn, vừa sạc” cho thấy cuộc đua xe điện không còn dừng ở sản phẩm, mà đang dịch chuyển sang trải nghiệm.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, xe ô tô dùng động cơ đốt trong đã mất đi lợi thế. Cộng thêm bước tiến trong việc rút ngắn thời gian sạc xe điện và gắn với các hành vi quen thuộc đã khiến xe điện có thêm sức cạnh tranh vượt trội. Trong tương lai, ranh giới giữa “đổ xăng” và “nạp điện” có thể dần biến mất.

(Theo CNBC)﻿