Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy lần đầu giải "mật mã" C1425, có ảnh hưởng tới 13.000 người

Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy trả lời câu hỏi của cổ đông tại phiên thảo luận.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra ngày 9/4, bên cạnh các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2025 và mục tiêu 2026, các cổ đông cũng quan tâm tới một chiến lược mang tên C1425.

Một cổ đông đặt câu hỏi, ACB vừa công bố chiến lược C1425, chiến lược này là gì? Nhóm Âu Lạc đã thoái vốn, nhưng nay lại trở thành cổ đông lớn. Nhóm cổ đông này có đóng góp gì cho ACB trong năm 2026 và những năm tiếp theo không?

Theo ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB, C1425 là chiến lược nội bộ. Chiến lược này có định hướng cho các cán bộ nhân viên ACB trong giai đoạn 5 năm tới (khoảng 13.000 người).

Cụ thể, C là Customer, đặt khách hàng là trọng tâm, mang giải pháp tài chính cá nhân hóa.

Số 1 là một tầm nhìn.

Số 4 là 4 trụ cột trong chiến lược 5 năm sắp tới.

Số 2 là 2 điều kiện nền tảng xây dựng công nghệ và quản trị rủi ro.

Số 5 là 5 bước đi lớn chuyển hóa thành từng chương trình cụ thể phục vụ cho số 1 là một tầm nhìn.

Về cổ đông lớn Âu Lạc, với tỷ lệ sở hữu trên 5%, Chủ tịch ACB cho biết, Âu Lạc đã có khoảng thời gian dài hơn 20 năm gắn bó với ACB (với tỷ lệ trên dưới 5% tùy thời điểm cơ cấu tài chính của họ). Nhóm cổ đông này cũng có cam kết và ban lãnh đạo ACB hy vọng nhóm cổ đông có sự đóng góp vào tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới.

Trên thực tế, sau giai đoạn tích lũy cổ phiếu ACB, kể từ đầu năm 2023, Âu Lạc đã bắt đầu bán ra và chính thức thoái hết vốn tại ACB trong quý I/2024.

ACB sẽ chi bao nhiêu cho chiến lược mới?

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy giải đáp chiến lược C1425.

Tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết, về chi phí đầu tư cho chiến lược giai đoạn tới, theo dự phóng hiện tại, tổng mức đầu tư của ACB có thể dao động khoảng 8.000 – 10.000 tỷ đồng trong 5 năm. Chủ tịch ACB nhấn mạnh, phần lớn nguồn lực này sẽ được tập trung vào công nghệ.

Theo ông, trong khoảng 2 năm gần đây, thị trường đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), tạo ra những thay đổi rất lớn. Đáng chú ý, chỉ trong vài tháng gần đây, các ứng dụng AI càng trở nên nổi bật, đồng thời có tác động sâu rộng đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có ngân hàng.

Trong chiến lược của ngân hàng ACB, một trong những định hướng quan trọng là cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Để làm được điều này, ACB cần đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ; dữ liệu (data) và AI.

Theo Chủ tịch ACB, trên thực tế, chỉ riêng việc xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ để triển khai AI đã đòi hỏi chi phí rất lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vì vậy, trong 3 - 5 năm tới, ACB sẽ ưu tiên đầu tư mạnh vào nền tảng công nghệ để tạo điều kiện cho việc khai thác dữ liệu và ứng dụng AI.

Chủ tịch ACB cho hay, khi hoàn thiện nền tảng công nghệ, ngân hàng kỳ vọng sẽ thực hiện hiệu quả chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra tăng trưởng rõ rệt về kết quả kinh doanh trong dài hạn.

Ngoài ra, việc tỷ lệ cổ tức năm nay giảm so với kỳ vọng trước đó phản ánh phần nào kết quả kinh doanh của năm 2025. Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, trên thực tế, ngân hàng đã cân nhắc nhiều phương án. Cụ thể, tổng cổ tức có thể ở mức 15%, 17%, 20% hoặc 25%; cổ tức tiền mặt có thể 5%, 7% hoặc 10%; và cổ tức bằng cổ phiếu có thể 10%, 13% hoặc 15%

Ông Trần Hùng Huy nhấn mạnh, khi đưa ra quyết định, ACB không chỉ nhìn vào kết quả của năm 2025 mà còn xem xét nhu cầu vốn trong năm 2026 và triển vọng kinh doanh đến năm 2027. Vì vậy, ACB quyết định tổng cổ tức 20%, bao gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu nhằm đảm bảo hai mục tiêu (tối ưu hóa lợi ích cổ đông trong dài hạn và duy trì các chỉ số tài chính quan trọng - đặc biệt là ROE).

Cổ đông cũng đặt câu hỏi: ACB dự kiến thời điểm nào sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2025?

Về vấn đề này, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết, ACB dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu vào cuối quý II năm nay. Việc chi trả sẽ được thực hiện thành 2 đợt, tương tự như năm trước. Trong đó, cổ tức tiền mặt dự kiến sẽ chi trả vào khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện sau đó khoảng 1 - 2 tuần, tức là rơi vào giữa tháng 6.