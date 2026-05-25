Xăng E10 tương thích hơn 90% phương tiện, không cần cải tiến động cơ

Đổ xăng E10- Có lo hỏng xe- Chuyên gia hướng dẫn cách tránh rủi ro dễ nhất

Xăng E10 có dùng được cho tất cả phương tiện?

Trong dự thảo Thuyết minh Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, về phân tích khoa học - kĩ thuật, Bộ Công Thương cho biết các nghiên cứu chỉ ra xăng E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Dù kết quả các nghiên cứu trên đã đưa ra con số chỉ dưới 10% lượng phương tiện không tương thích, song với quy mô toàn quốc, con số này có thể ảnh hưởng trực tiếp nhiều người dân. Báo Điện tử VTC News đã nhận được nhiều ý kiến của độc giả về vấn đề này sau chương trình bình luận "Bán xăng E10 trên toàn quốc: Tài xế cần lưu ý gì" . Các ý kiến cho rằng, việc chuyển đổi, thay thế các bộ phận, linh kiện của xe đời cũ để tương thích với xăng E10, cơ quan chức năng và các hãng xe nên có thêm hướng dẫn cụ thể như nhiều kiến nghị của người dân.

Tài khoản Hưng Nguyễn đề xuất: Trước khi dùng xăng E10, cơ quan chức năng cần phối hợp với các hãng xe phổ biến trong nước công bố cho người dân biết những dòng xe nào phù hợp với loại xăng này để yên tâm sử dụng. Nếu để chủ xe tự mang tới các hãng kiểm tra sẽ gặp khó khăn.

Bên cạnh việc đề xuất cần hướng dẫn cụ thể hơn cho người dân, nhiều ý kiến chia sẻ trải nghiệm sau khi dùng xăng E10.

Tài khoản @lethanhhai6110 cho biết: Về động cơ thì ổn. Nhưng người dùng cũng quan tâm tới các linh kiện khác ngoài động cơ như các bộ chế hòa khí, ống dẫn, gioăng,... Xe để lâu không đi, trước khi đi phải kiểm tra, thì có nguy cơ phải thuê xe cứu hộ mang đi.

Tài khoản @pievam9481 bình luận: Tôi thấy xăng E10 này dùng ổn, tiếng máy xe rất êm.

Nhiều người dân băn khoăn về tính phù hợp của xăng E10 với phương tiện của mình.

Chia sẻ về quan điểm của nhiều hãng xe, ông Đào Công Quyết, Trưởng tiểu ban Truyền thông, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho rằng rủi ro chủ yếu chỉ nằm ở một nhóm nhỏ phương tiện đời cũ.

"Hầu hết xe đời mới đều tương thích tốt. Tuy nhiên, có các dòng xe đời cũ (thường sản xuất trước năm 2005) hoặc xe sử dụng công nghệ cũ (như bộ chế hòa khí), cồn Ethanol có tính tẩy rửa cao và hút nước có thể gây ảnh hưởng nhất định đến các chi tiết bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa không chịu cồn" , ông Quyết nhận định.

Người dân đổ xăng E10 tại Hà Nội.

Tác động tới vận hành và động cơ của xe

Một trong những băn khoăn phổ biến khác của nhiều người dùng là xe có thể bị "ì" hoặc hụt ga khi sử dụng xăng sinh học. Tuy nhiên, đại diện VAMA cho rằng nguyên nhân thường nằm ở chất lượng nhiên liệu đầu vào.

Xăng E10 đạt chuẩn có trị số Octane tương đương, thậm chí cao hơn xăng khoáng, nên vẫn đảm bảo quá trình cháy ổn định. Các hiện tượng vận hành bất thường nếu có thường xuất phát từ xăng bị pha tạp chất hoặc lẫn nước.

“Hiện tượng ăn mòn hay lão hóa gioăng cao su sẽ không xảy ra nếu xe sử dụng đúng loại xăng E10 đạt quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN” , ông Quyết khẳng định.

Người dùng được khuyến nghị đổ xăng tại các cửa hàng uy tín, tuân thủ bảo dưỡng định kỳ và thay lọc nhiên liệu đúng hạn.

Về chính sách hậu mãi, VAMA cho biết các hãng xe thành viên cam kết đảm bảo quyền lợi bảo hành nếu người dùng sử dụng đúng nhiên liệu theo khuyến nghị. Những trường hợp hư hỏng do xăng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc sẽ không thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Lương - PGĐ Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội: Nếu xe để quá lâu không chạy, cồn có thể hút hơi nước bên ngoài môi trường và có hiện tượng tách pha.

Bể xăng E10 tại một cây xăng ở Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

"Trong 1 tháng người dùng không sử dụng xe thì nên xúc rửa hệ thống nhiên liệu - đây là khoảng thời gian xăng ổn định. Nếu lâu hơn thời gian này, có thể xuất hiện tình trạng tách pha, hút hơi nước, ảnh hưởng tới chất lượng nhiên liệu và hoạt động của động cơ" , PGS.TS Nguyễn Thế Lương khuyến cáo.