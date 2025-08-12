HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xăng E10 gây tranh cãi: Thợ sửa xe 30 năm 'mổ xẻ' liệu có hại cho động cơ?

NGUYỄN LIÊN/VTC News |

Thợ sửa xe với 30 năm kinh nghiệm phân tích ưu nhược điểm của xăng E10, hé lộ sự thật liệu loại nhiên liệu xanh này có thực sự gây hại cho động cơ hay không.

Xăng E10– nhiên liệu xanh gây tranh cãi: Thợ sửa xe 30 năm “mổ xẻ” liệu E10 có thật hại cho động cơ?

4 mẫu ô tô tiết kiệm xăng sắp về Việt Nam: Có xe to hơn CX-5 nhưng ăn ít xăng hơn cả Vios, chỉ 5,1L/100km
Tags

xăng e10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại