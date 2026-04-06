Xăng E10 có thể thay thế xăng khoáng ngay tháng 4, hàng chục triệu xe máy và ô tô chú ý gì?

Hiện, Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp đầu mối, nhiên liệu sinh học đang "chạy nước rút" để đẩy sớm lộ trình bán xăng E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng ngay trong tháng 4-2026.

Tất cả các loại xe máy đều có thể sử dụng xăng E10.

Vậy, tất cả phương tiện hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10. Với ô tô, ông Đào Công Quyết, Trưởng tiểu ban truyền thông Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA), khẳng định đến nay, hầu hết tất cả ô tô đều được thiết kế để phù hợp với nhiên liệu xăng E10. Cùng với đó, VAMA cũng đã triển khai nhiều hoạt động khuyến cáo đến tất cả hệ thống nhà phân phối, các hệ thống đại lý để chia sẻ thông tin này với khách hàng.

Nhà sản xuất sẵn sàng cam kết bảo hành phương tiện đối với các xe sử dụng đúng nhiên liệu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được khuyến cáo.

Với xe máy, ông Lỗ Hải Nam - Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy VN (VAMM) - cho rằng giống như ô tô, hiện nay các phương tiện xe máy của các hãng thuộc VAMM đều có thể chuyển đổi sang xăng E10, ngay cả các xe đời cũ sản xuất cách đây từ 20-25 năm.

Tuy nhiên, khi sử dụng xăng E10, chủ phương tiện cần lưu ý, nếu để xe quá lâu không sử dụng, sẽ khó khởi động xe hơn so với việc sử dụng xăng khoáng thông thường do đặc tính của nhiên liệu sinh học là hút nước.

Ngoài ra, nhiên liệu sinh học còn có đặc tính tẩy rửa, nên với các hệ thống nhiên liệu sử dụng bình xăng kim loại, sau một thời gian sử dụng sẽ có các mảng cặn bám; khi dùng xăng sinh học sẽ xảy ra quá trình tẩy rửa các chất đó và tạo ra các hạt nhỏ, có thể gây ra tắc hoặc hơi khó trong quá trình bơm hút.

Về vấn đề này, các nhà sản xuất cũng luôn khuyến cáo người sử dụng thường xuyên kiểm tra bảo hành, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của xe, nên nếu người sử dụng tuân thủ khuyến cáo này, hoàn toàn có thể tránh khỏi tình trạng trên.

Theo TS. Nguyễn Tất Thành - đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới đều cho thấy ngay cả Philippines, với hệ thống giao thông và phương tiện, thậm chí có nhiều phương tiện cũ hơn Việt Nam, họ vẫn sử dụng và thích nghi rất tốt với các sản phẩm xăng sinh học, kể cả xăng E20. Điều đó cho thấy tính phù hợp của loại nhiên liệu này.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học, Bộ Công Thương đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp, không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước như Petrolimex, PVN hay các công ty xăng dầu khác, mà còn từ các cơ quan, tổ chức quốc tế. Các ý kiến trao đổi đều cho thấy không ghi nhận những trường hợp hỏng hóc hay vấn đề kỹ thuật do xăng sinh học E5 gây ra.

"Có những người đã sử dụng xăng E5 trong nhiều năm, kể cả cho ô tô chứ không chỉ xe máy và chưa từng ghi nhận trường hợp hỏng hóc, kích nổ hay các vấn đề kỹ thuật như một số thông tin lan truyền trên mạng" - ông Thành cho biết. Do vậy, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 cho phương tiện của mình.



