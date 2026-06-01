Xăng E10 có khiến xe vận hành kém 'bốc' hơn?

Mạnh Hùng / VTC News
|

Bộ Công Thương giải đáp thắc mắc liệu xăng E10 có khiến xe chạy "không bốc" trước thời điểm loại nhiên liệu này được triển khai trên toàn quốc.

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6, Bộ Công Thương đã công bố bộ tài liệu gồm 85 câu hỏi - đáp nhằm giải thích những vấn đề người dân quan tâm nhất về loại nhiên liệu này. Trong đó, một trong những thắc mắc phổ biến là liệu xăng E10 có khiến xe vận hành kém "bốc" hơn.

Theo giải đáp của Bộ Công Thương, rất khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về khả năng vận hành khi sử dụng xăng E10 trong điều kiện bình thường. Cơ quan này cho biết các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các quốc gia đã áp dụng trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng lưu ý rằng trong một số trường hợp, người sử dụng có thể cảm nhận xe "yếu" hơn sau khi chuyển sang E10. Nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng của hệ thống nhiên liệu.

Xăng E10 được bán rộng rãi trong thời gian qua. (Ảnh: Minh Đức)

Theo đó, nếu bình xăng và đường dẫn có rỉ sét, cặn thì với khả năng hòa tan cao hơn của etanol, các cặn, rỉ này có thể bị hòa tan gây tắc, giảm lưu lượng xăng bơm vào buồng đốt làm xe “yếu” đi.

Do vậy, Bộ Công Thương cho biết việc một số người phản ánh xe chạy “không bốc” khi dùng xăng E10 có thể xuất phát từ đường dẫn nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi cặn bẩn do tình trạng bảo dưỡng chưa đầy đủ.

Lưới lọc xăng xe máy bị bít tắc. (Ảnh: Hùng Đào)

Về khả năng tương thích, Bộ Công Thương cho biết hầu hết các loại ô tô và xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều sử dụng được xăng E10. Ngoại lệ chỉ gồm một dòng xe tải hạng nhẹ được sản xuất trong giai đoạn 1996-2023 (hiện đã ngừng sản xuất) và một số ít mẫu xe máy đời cũ của Suzuki chưa khẳng định tương thích với nhiên liệu E10.

Chủ xe cũng được khuyến cáo không cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng E10, tuy nhiên đối với các động cơ đời cũ, nên tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Đối với các động cơ chạy xăng khác như máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá hay máy nông nghiệp sản xuất trong những năm gần đây được đánh giá đều tương thích với loại nhiên liệu này.

Các mẫu ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, không khẳng định sự tương thích với xăng E10 được khuyến nghị nên dùng xăng E5.

