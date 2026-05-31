Xăng E10 áp dụng toàn quốc: Chủ xe cần lưu ý những gì?

Đánh giá mức độ tương thích của phương tiện

Từ ngày 1/6, xăng không chì trên toàn quốc bắt buộc phải được phối trộn thành xăng E10. Để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) rà soát hệ thống động cơ, cụm phun nhiên liệu và đánh giá mức độ tương thích của các phương tiện.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến cuối tháng 8/2025, Việt Nam có gần 3,9 triệu ôtô con và gần 163.000 ô tô khách đang lưu hành. Cơ quan này nhận định, việc áp dụng xăng E10 cho khối lượng phương tiện khổng lồ trên sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc chuyển đổi nhiên liệu, tại văn bản ngày 5/9/2025 gửi Bộ Công Thương, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: "Sau khi rà soát, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có thông tin về các loại ô tô không sử dụng được xăng sinh học E5, E10".

VAMM xác nhận toàn bộ các đời xe cơ bản của Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi thiết kế kỹ thuật. Ảnh: VGP News.

Về phía các nhà sản xuất ô tô, trước đó VAMA đã chính thức khẳng định các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều hoàn toàn tương thích với xăng E10 . Thực tế khảo sát của Bộ Công Thương cũng cho thấy hầu hết ô tô đang lưu thông đều phù hợp với loại nhiên liệu này, ngoại trừ khoảng 60.000 xe tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023.

Khuyến cáo vận hành và bảo dưỡng

Đối với xe máy, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân, đại diện VAMM khẳng định phần lớn các dòng xe đang lưu hành đã được tính toán để tương thích với E10, đồng thời bác bỏ những lo ngại về việc loại xăng này có thể gây hỏng động cơ hoặc giảm tuổi thọ xe sau thời gian ngắn sử dụng.

Tuy nhiên, VAMM phân loại mức độ khuyến cáo dựa trên công nghệ động cơ. Với xe dùng công nghệ phun xăng điện tử (FI), dù thiết kế đã hoàn toàn phù hợp với E10, người dùng vẫn cần theo dõi các dấu hiệu nếu có. Do đặc tính tẩy rửa mạnh , xăng E10 có thể làm các cặn bám cũ trong hệ thống nhiên liệu bong ra, gây tắc lọc xăng hoặc kim phun. Nếu xe có hiện tượng khó nổ hoặc hụt hơi, giảm công suất, khách hàng nên đưa xe đến cơ sở bảo dưỡng để xử lý.

Với xe dùng bộ chế hòa khí (xe số đời cũ), do thiết kế của mỗi hãng có sự khác biệt, VAMM khuyến nghị chủ phương tiện nên liên hệ trực tiếp với các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn chính xác nhất.

Đối với xe phân khối lớn và xe nhập khẩu, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo về nhiên liệu được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm xe.

Với các xe cũ, chủ phương tiện nên kiểm tra và thay thế các ống dẫn xăng đã chai cứng bằng loại chịu được ethanol khi sử dụng xăng E10. Ảnh minh họa: Auto365.

Về hiệu năng, nghiên cứu chung giữa VAMM và Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 chỉ ra rằng E10 không làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động hay gia tốc của xe máy trong điều kiện bình thường. Ngược lại, nhiên liệu này còn giúp giảm đáng kể hàm lượng khí độc hại như CO và HC.

Bên cạnh khuyến cáo từ các nhà sản xuất, đối với các dòng xe quá cũ (sản xuất trước năm 2000), xe phục chế hoặc xe lâu ngày không bảo dưỡng, một số chuyên gia lưu ý người dùng cần chủ động kiểm tra toàn bộ hệ thống nhiên liệu.

Chuyên gia chỉ ra rằng, đặc tính hút ẩm của ethanol có thể gây đọng nước dưới đáy bình nếu xe ít sử dụng, dẫn đến rỉ sét bình xăng thép. Do đó, chủ xe cũ nên thay thế các ống dẫn xăng đã chai cứng bằng loại chịu được ethanol (chuẩn SAE J30R9 hoặc PTFE/Teflon) và ưu tiên gioăng, phớt bằng vật liệu FKM/Viton. Đồng thời, tuyệt đối không tự ý pha thêm phụ gia không rõ nguồn gốc và nên rút cạn nhiên liệu nếu cất giữ phương tiện trong thời gian dài.