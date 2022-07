Xác ướp Ai Cập 'Quý bà bí ẩn' có khả năng mắc bệnh ung thư

Xác ướp " Quý bà bí ẩn" được đưa vào chụp CT để phân tích

Xác ướp bất thường, được mệnh danh là "Quý bà bí ẩn", có thể đến từ thành phố cổ đại Thebes của Ai Cập (Luxor ngày nay). Nó có niên đại khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên nhưng được tìm thấy trong quan tài của một nam tu sĩ.

Sau khi mở quan tài lần đầu tiên gần đây, các nhà nghiên cứu thuộc Dự án Xác ướp Warsaw ở Ba Lan đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện hài cốt của một phụ nữ vô danh bên trong. Họ đã bắt đầu phân tích thi thể để tìm manh mối tại sao cô lại bị phong ấn trong quan tài của người khác.

Vào tháng 4 năm 2021, các nhà nghiên cứu của dự án đã công bố một nghiên cứu tuyên bố rằng ảnh chụp CT của "Quý bà bí ẩn" đã tiết lộ phần còn lại của một bào thai bên trong tử cung và trở thành xác ướp mang thai đầu tiên trên thế giới .

Nhóm nghiên cứu ước tính rằng, người phụ nữ đã chết khi mang thai vào khoảng tuần thứ 28 của thai kỳ. Vào tháng 1 năm 2022, một bài báo tiếp theo của nhóm nghiên cứu Ba Lan đã mô tả cách bào thai được ướp giống như một quả trứng. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu xác ướp có đang mang thai hay không và cho rằng bào thai hóa thạch có thể thực sự được đặt trong cơ thể để thay thế các cơ quan bị loại bỏ trong quá trình ướp xác .

Giờ đây, một nhóm nghiên cứu trong dự án Xác ướp Warsaw đã thông báo rằng, " người đàn bà bí ẩn" này có khả năng bị ung thư vòm họng, ảnh hưởng đến miệng, khoang mũi và khí quản.

Các tuyên bố mới dựa trên những dị tật được tìm thấy trong hộp sọ của xác ướp, nhưng những phát hiện này vẫn chưa được đồng nghiệp xem xét hoặc xác nhận bằng các xét nghiệm hóa học.

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên biết đến căn bệnh ung thư tiềm ẩn sau khi tái tạo 3D hộp sọ của "Quý bà bí ẩn" gần đây, để lộ một lỗ thủng 7 mm phía sau hốc mắt trái. Khoảng trống bất thường này cho thấy một khối u hoặc tổn thương đã phát triển ở đó và buộc xương xung quanh tách khỏi phần còn lại, Marzena Ożarek-Szilke, nhà khảo cổ học và nhân chủng học tại Đại học Y Warsaw và đồng giám đốc Dự án Xác ướp Warsaw cho biết.

Ngoài ra, lỗ này có thể do u nang để lại hoặc do cribra orbitalia, một tình trạng do thiếu máu hoặc thiếu sắt (thường gặp ở người mang thai), có thể làm thay đổi bề mặt của hốc mắt, Ożarek-Szilke nói . Tuy nhiên, các dị tật nhỏ khác đối với xương trong khoang mũi, xương hàm và xoang khiến ung thư có nhiều khả năng là nguyên nhân nhất.

Nếu những bất thường này thực tế là do ung thư gây ra, thì căn bệnh này có thể đã giết chết " Quý bà bí ẩn".

Ożarek-Szilke nói: "Ung thư có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cô ấy, nhưng thật khó để nói chắc chắn. Cũng có thể cái thai đã đóng vai trò dẫn đến cái chết của người đàn bà này".

Các nhà nghiên cứu rất hào hứng với khám phá tiềm năng vì hiếm khi tìm thấy xác ướp người chết như thế này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu về "Quý bà bí ẩn", chẳng hạn như lý do tại sao cô ấy được tìm thấy trong quan tài nhầm lẫn và cô ấy là ai.