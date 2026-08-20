Xác minh thông tin công dân Việt Nam bị bắt trong ổ lừa đảo ở Pakistan

Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân.

Liên quan tới thông tin công dân Việt Nam bị bắt trong đợt truy quét ổ lừa đảo qua điện thoại của Pakistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/8 như sau: "Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra Liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra Tội Phạm Mạng Quốc Gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ vi phạm về cư trú lao động".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, tìm hiểu về nhân thân của những người bị bắt giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát vụ việc và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và tiếp tục có các biện pháp bảo bộ đối với những công dân này.

"Đó là những biện pháp kịp thời phù hợp theo đúng quy định của pháp luật sở tại", bà Hằng nhấn mạnh.

Theo AFP, chính quyền Pakistan hôm 17/8 công bố thông tin cho biết họ đã bắt giữ 258 người nước ngoài, gồm 40 công dân Trung Quốc, sau cuộc truy quét vào một cơ sở nghi là "trung tâm cuộc gọi lừa đảo" tại thủ đô Islamabad.

"Họ đang điều hành một trung tâm cuộc gọi lừa đảo ở Gulberg Green, một khu dân cư nằm ở vùng ngoại ô Islamabad", quan chức thuộc Cục Điều tra Liên bang Pakistan nói với AFP, "Họ vào Pakistan bằng thị thực du lịch và không được phép thực hiện những hoạt động đó".

Giới chức Pakistan cho biết, trong số người bị bắt, còn có công dân Việt Nam, Malaysia và các nước châu Á khác.