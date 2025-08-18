HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xác minh nhóm 5 người thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP HCM

Anh Vũ |

Sáng nay, nam tài xế ô tô đã có tranh cãi với nhóm 5 người do bức xúc vì hành vi giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường của họ.

cầu lông

Ngày 18-8, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp Công an phường Bình Trưng xác minh video nhóm người thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường.

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP HCM gây tranh cãi - Ảnh 1.

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường.

Cụ thể, một ô tô đang di chuyển trên đường thì buộc di chuyển chậm do một tấm lưới cầu lông được giăng ngang đường. Lúc này có khoảng 5 người đang đánh.

Sau đó, họ xảy ra tranh cãi. Nhóm người cho rằng đây là khu dân cư, họ được giăng lưới đánh cầu lông. Tài xế thì cho rằng đây là đường đi, nhóm người không được đánh cầu lông.

Đáng nói, một người đàn ông trong nhóm cầu lông trong lúc tranh cãi đã chạy vào nhà lấy dao nhọn ra hù dọa nam tài xế.

Theo nam tài xế (33 tuổi) trong video, trước đó anh di chuyển vào khu dân cư trên để đón khách. Do bức xúc, anh lên tiếng thì bị nhóm người phản ứng lại. "Tôi đăng video lên mạng để cảnh báo những hành vi trên" - nam tài xế nói.

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng 18-8 ở đường số 60, Khu dân cư Văn Minh, Phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ), TP HCM.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, mời những người liên quan đến làm việc.

