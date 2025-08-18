HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bè mảng chở 17 ngư dân bị dông lốc đánh chìm, 2 người tử vong

Tiến Thắng/VTC News |

Tối 17/8, bè mảng chở 17 ngư dân nuôi ngao đến vùng biển thuộc Ba Hòn, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị dông lốc đánh lật khiến 2 người tử vong.

Ngày 18/8, lãnh đạo UBND xã Đầm Hà cho biết, khoảng 20h ngày 17/8, xã nhận được tin báo từ công an địa phương về vụ tai nạn lật bè chở ngư dân trên vùng biển thuộc địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiếc bè do anh Nguyễn Văn M. (SN 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) làm chủ, chở 17 người rời bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) ra vùng biển thôn Bình Hải để nuôi ngao thì gặp dông lốc, bị lật chìm.

Hiện trường nơi các ngư dân gặp nạn.

Ngay khi xảy ra sự việc, người dân gần đó kịp thời tìm thấy và đưa một nạn nhân là chị Lê Thị Q. (SN 1993, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) về Trạm Y tế xã Đầm Hà để cấp cứu.

UBND xã Đầm Hà nhanh chóng phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự và công an xã để tổ chức công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Do mưa lớn kéo dài và mực nước biển xuống thấp nhất trong ngày (0,5m), chỉ có một tàu của Đồn Biên phòng Quảng Đức xuất phát từ cảng Ghềnh Võ, tham gia tìm kiếm cùng người dân.

Đến sáng 18/8, lực lượng chức năng tìm thấy hai thi thể là chị Nông Thị H. (SN 1984, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và ông Trần Văn T. (SN 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) tại khu vực nuôi hàu của người dân.

Thi thể hai nạn nhân sau đó đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Cùng thời điểm này, 14 người còn lại được đưa vào bờ an toàn.

Bè mảng chở 17 ngư dân bị dông lốc đánh chìm, 2 người tử vong - Ảnh 2.

Máy bay huấn luyện L-39NG mà Việt Nam mới nhập, lần đầu bay trong sự kiện đặc biệt chào mừng Quốc Khánh 2/9 có gì đặc biệt?

