Xác minh giao dịch chuyển khoản của hơn 100 người dân trên cả nước, Công an ra quyết định khởi tố Ngô Hoàng Vũ

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác minh các bị hại và làm rõ những nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra làm việc với Ngô Hoàng Vũ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Hoàng Vũ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo của chị H.H.N. về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu đồng thông qua hình thức đặt cọc thuê phòng trọ trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, sau khi tìm thấy bài đăng cho thuê phòng trọ, chị N. liên hệ với người đăng bài và được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Tin tưởng thông tin được cung cấp, chị chuyển 2 triệu đồng theo hướng dẫn. Sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên lạc và chị phát hiện mình bị lừa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 1, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Đối tượng Ngô Hoàng Vũ sử dụng thông tin cho thuê phòng trọ để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Từ những thông tin ban đầu ít ỏi trong vụ việc thiệt hại 2 triệu đồng, lực lượng Công an rà soát, xác minh các tài khoản, thông tin và dữ liệu có liên quan. Đến 31/8, đơn vị đã xác định Ngô Hoàng Vũ là đối tượng thực hiện hành vi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vũ tạo lập nhiều tài khoản Facebook không sử dụng thông tin thật, lấy hình ảnh phòng trọ của người khác rồi đăng bài cho thuê trên các hội, nhóm mạng xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố.

Khi có người liên hệ hỏi thuê phòng, Vũ trao đổi, tạo lòng tin rồi yêu cầu người thuê chuyển trước tiền đặt cọc từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Vũ chặn liên lạc với người thuê và chiếm đoạt số tiền.

Với thủ đoạn trên, Ngô Hoàng Vũ bị xác định đã thực hiện hành vi đối với nhiều người có nhu cầu tìm thuê phòng trọ tại nhiều địa phương.

Từ một tin báo ban đầu với số tiền bị chiếm đoạt 2 triệu đồng tại Đắk Lắk, quá trình mở rộng điều tra bước đầu xác định có hơn 100 bị hại trên cả nước, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác minh các bị hại và làm rõ những nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cần cảnh giác trước những bài đăng cho thuê nhà có giá hấp dẫn

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu tìm nhà, phòng trọ qua mạng xã hội, cần thận trọng trước những bài đăng cho thuê có giá hấp dẫn, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp kiểm tra phòng và xác minh thông tin người cho thuê.

Trước khi chuyển tiền, người thuê cần kiểm tra kỹ địa chỉ, tình trạng thực tế của phòng trọ và thông tin của người cho thuê; không nên chỉ dựa vào hình ảnh, video hoặc thông tin được cung cấp qua mạng xã hội.

Người dân cần cảnh giác khi người đăng bài liên tục thúc giục chuyển tiền với lý do “có nhiều người đang hỏi”, “phải đặt cọc ngay để giữ phòng” hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của người không rõ mối quan hệ với bên cho thuê.

Người dân cũng nên kiểm tra lịch sử hoạt động của tài khoản đăng bài, tìm kiếm số điện thoại, số tài khoản, hình ảnh và thông tin liên quan trên Internet để phát hiện những cảnh báo lừa đảo nếu có. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, cần dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền.

Nếu phát hiện bị lừa đảo, mỗi người cần lưu giữ các tài liệu liên quan như nội dung tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, chứng từ chuyển tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.